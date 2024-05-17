حرق 11 فدانًا من شتلات الأرز بالمبيدات في الغربية

بالمخالفة للدورة الزراعية..

نظّمت مديرية الزراعة بمحافظة الغربية، بالتنسيق مع الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة الغربية، عدة حملات مكبرة على مستوى مراكز المحافظة، للتصدى للمزارعين المخالفين للدورة الزراعية لمحصول الأرز هذا العام والتى حددتها وزارة الرى هذا العام بـ70 ألفًا و100 فدان موزعين على مراكز المحافظة.

ويتم حرق المشاتل المنزرعة بالأرز والتي خالف أصحابها الدورة الزراعية، باستخدام المبيدات، حيث تمت إزالة ما يقرب من 11 فدانًا حتى الآن واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما حذرت مديرية الزراعة المزارعين بضرورة الالتزام بالدورة الزراعية، تجنبا للوقوع يقع تحت طائلة القانون.

في سياق آخر، أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، المتابعة المستمرة للخدمات الطبية المقدمة للمواطنين داخل كافة مستشفيات المحافظة، فضلاً عن القيام بجولات ميدانية مفاجئة للوقوف على مدى جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى على أرض الواقع.

جاء ذلك خلال متابعته لسير العمل بمستشفيات المحافظة للوقوف على حجم الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وانتظام العمل بالورديات وأقسام الطوارئ والعناية المركزة و الاطمئنان على مستوى النظافة بالمستشفيات.

وشدد رحمي، على ضرورة تواجد مسؤولي النظافة على مدار اليوم بالمستشفيات لتحسين مستوي النظافة العامة، كما وجه المحافظ بضرورة استمرار المتابعة الميدانية، والجولات التفقدية لكافة المنشآت الصحية بمحافظة الغربية، على مدار الساعة لضمان حصول المواطنين على الخدمات الصحية المطلوبة.

محافظة الغربية تشهد أعمال تطوير وبناء مستشفيات جديدة من أجل توفير خدمة متميزة للمواطنين

وأكد محافظ الغربية، تقديم كافة سبل الدعم للقطاع الطبي بكافة عناصره لتحسين جودة الخدمات الطبية بالمنظومة الصحية ، مشيرا الى أن الدولة والقيادة السياسية تعمل على تطوير القطاع الطبي وذلك في إطار بناء الإنسان في ظل الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يعطي القطاع الطبي اهتماما كبيرا، لافتا إلى أن محافظة الغربية تشهد أعمال تطوير وبناء مستشفيات جديدة من أجل توفير خدمة متميزة للمواطنين.