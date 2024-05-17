أعشاب تساعدك على التحكم في ضغط الدم

اليوم العالمي لارتفاع ضغط الدم..

اليوم العالمي لارتفاع ضغط الدم .. يحتفل العالم اليوم 17 مايو بارتفاع ضغط الدم، لنشر الوعي بهذا المرض الذي أصبح مصدر قلق الفترة الأخيرة حيث يُصيب الملايين من الأشخاص حول العالم، وهو أحد العوامل الخطيرة للإصابة بأمراض القلب.

ووفقا لموقع " jagran" فكل عام يتم تسليط الضوء على أهمية مراقبة ضغط الدم ونشر الوعي لمليار شخص يعانون من ارتفاع ضغط الدم في جميع أنحاء العالم، كونه مرض غير قابل للشفاء، ويمكن السيطرة عليه بمساعدة الأدوية ونمط الحياة السليم، وهناك بعض الأعشاب الطبيعية التي تساعد في التحكم بضغط الدم ومنها:

الكرفس

إن إدراج الكرفس في نظامك الغذائي يمكن أن يفيد الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، حيث يعمل مستخلص بذور الكرفس كحاجز طبيعي لقنوات الكالسيوم، مما يساعد في خفض ضغط الدم، كما أنه يحتوي على العديد من الألياف التي تُحسن صحة القلب.

الرَيحان

يحتوي على الكالسيوم ويساعد في خفض ضغط الدم .

بذور الكتان

بذور الكتان غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية، وتساعد في صحة القلب وخفض ضغط الدم، واستخدامها بشكل منتظم يقلل من خطر تصلب الشرايين.

القرفة

بجانب استخدام القرفة، في الطعام لأنها تضاعف من مذاقه، فهي توفر العديد من الفوائد الصحية مثل خفض ضغط الدم، وتعمل على استرخاء الأوعية الدموية، مما يعزز تدفق الدم الأمثل وتنظيم الضغط.

الثوم

بخلاف الأعشاب السابقة، فإن الثوم من أحد الأطعمة المفيدة لمرضى ارتفاع ضغط الدم، حيث يشتهر الثوم بخصائصه الطبية المتنوعة، الذي يستخدم عادة لتحسين مذاق الطعام، ويُعد مفيد في إدارة ضغط الدم، حيث يساعد الثوم، الغني بمركبات مثل الأليسين، في استرخاء الأوعية الدموية ويقلل مستويات ضغط الدم بشكل فعال.

وبالرغم من فوائد الثوم وجميع الأعشاب السابق ذكرها إلا أنه يجب عدم الإفراط في تناولهم، ويجب الاعتدال في تناول كل شئ للحفاظ على صحتك.