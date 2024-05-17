استمرار الموجة الحارة للأسبوع القادم.. نصائح لمواجهة الطقس الحار

الطقس..تشهد أغلب محافظات مصر موجة حارة، حيث يسود اليوم الجمعة طقس حار نهارًا على أغلب الأنحاء شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلًا على أغلب الأنحاء، مصاحب لنشاط للرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة من جنوب سيناء وشمال الصعيد والصحراء الغربية.

وأشارت الهيئة إلى أن هذه الأجواء الحارة والتي تصل لشديدة الحرارة ستستمر خلال الأسبوع القادم .

نصائح اليونيسف للاستعداد للطقس الحار

وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" وضعت بعض النصائح للاستعداد للطقس الحار للحفاظ على صحة الأسرة ومنها:

متابعة حالة الطقس ودرجات الحرارة على مدار الشهر لمساعدتك في تخطيط الأنشطة في خارج المنزل.

احتفظ في منزلك بحقيبة لوازم إسعاف أولي تحتوي على عبوات أملاح الإماهة الفموية، وميزان حرارة، وزجاجات ماء، وقطع قماش لتبليلها لتبريد جسد المصاب، ومروحة أو بخاخ ماء محمول باليد يعمل بالبطاريات، وقائمة مرجعية لتحديد أعراض الإجهاد الحراري وعلاجه.

حافظ على برودة منزلك، وذلك عبر إسدال الستائر أثناء الوقت الأكثر حرارة في النهار، وفتح النوافذ في الليل لتبريد المنزل.

استخدام مراوح ومبردات إذا توفرت.

لا تخرج أثناء الوقت الأشد حرارة في اليوم إذا كان يمكنك ذلك.

حاول ترتيب أنشطتك لتقوم بها في وقت مبكر أو متأخر من النهار عندما تكون درجات الحرارة أقل.

عندما تكون في الخارج، ضع على جلدك واقياَ من الشمس وحاول أن تبقى في الظل واستخدم قبعة ويفضل مظلة للحماية من أشعة الشمس.

اشرب الماء في فترات منتظمة وقبل أن تعطش.