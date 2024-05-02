قتلته من غير ما أقصد.. اعترافات المتهمة بقتل شاب حاول الاعتداء عليها بالمقطم

تباشر نيابة الخليفة والمقطم الجزئية، التحقيق مع المتهمة بقتل شاب طعنًا بعد محاولته التعدي عليها والتحرش بها، فضلًا عن تعديه بالضرب على والدها المسن فور تدخله للدفاع عنها بالمقطم.

قتلته من غير ماأقصد.. اعترافات المتهمة بقتل شاب حاول الاعتداء عليها بالمقطم

وأقرَّت المتهمة خلال تحقيقات النيابة بارتكابها الواقعة قائلة: “مقدرتش أشوف أبويا بيتضرب وقتلته من غير ما أقصد”، وقررت النيابة حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات.



ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغًا يفيد بوقوع مشاجرة نتج عنها سقوط قتيل بدائرة قسم شرطة المقطم، وعلى الفور، انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبيَّن وجود جثة لشاب مصاب بطعن نافذ، وتحفظت الجهات المعنية على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

ومن خلال التحريات الأولية وجمع المعلومات، تبيَّن أن المجني عليه تحرش بالفتاة المتهمة، وحال محاولة والدها الدفاع عنها، تعدى عليه بالضرب المبرح، فاستلت الفتاة سلاحًا أبيض وسددت طعنة نافذة للضحية حتى سقط قتيلًا، وعقب تقنين الإجراءات اللازمة، ألقى رجال المباحث القبض على المتهمة وتم اقتيادها لديوان القسم، واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.

وفى سياق أخر تجرد مدمن مخدرات في صورة اب ، تخلي من كل مشاعر الأبوة والرحمة، وأدمن حفلات التعذيب لابنته الصغيرة التي تبلغ من العمر 5 سنوات، كما أدمن المواد المخدرة التي حولته إلى وحش كاسر

كما شهدت منطقة عزبة الهجانة التابعة لقسم ثالث مدينة نصر ، بمحافظة القاهرة ، كارثة أخلاقية بعد أن كشفت تحريات رجال المباحث عن جريمة زنا محارم بين فتاة وشقيقها داخل مسكنها بمدينة نصر.

كانت بداية الواقعة المأساوية، بلاغ تلقته الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن القاهرة ، بالعثور على طفلة مولودة ملقاة في منطقة عزبة الهجانة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث.



وبإجراء الفحص والتحري تم تحديد هوية الشخص ملقي المولودة، وبضبطه أقرَّ أن أحد أصدقائه طلب منه التخلص من المولدة بإلقائها أمام إحدى دور رعاية الأطفال اليتامى، وتم ضبط الأخير وبمواجهته أقر بمضمون ما سبق.

كما حاولت أسرة الفتاة وشقيقها التستر على الجريمة بعد حمل الفتاة البالغة من العمر 22 سنة من شقيقها صاحب الـ 19 عاما لكن مخططهما فشل.

و خططت الاسرة للتخلص من الطفلة التي حملت بها الفتاة سفاحا من شقيقها بإلقائها أمام دار أيتام، وبالفعل استعان خال المتهمين بصديقه وألقاها بالشارع.

كشف رجال المباحث ، بقسم شرطة مدينة نصر ثالث ، خيوط الجريمة الاخلاقية حتى تمكنوا من الكشف عن جريمة زنا محارم مأساوية بين الفتاة وشقيقها وتم ضبط كافة الأطراف للتحقيق معهم.

الفتاة التي أقرت بممارسة العلاقة المحرمة مع شقيقها الأصغر منها عدة مرات في فترات مختلفة في ظل غياب والديهما عن المنزل، حتى حملت من شقيقها سفاحا جراء العلاقة الآثمة.

وتجري جهات التحقيق المختصة تحقيقات حول الواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله