سعر الريال السعودي أمام الجنيه بالبنوك اليوم الخميس 2-5-2024

ننشر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصري بمنتصف تعاملات اليوم الخميس 2-5-2024، بالبنوك المصرية، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 12.74 جنيه للشراء، و12.77 جنيه للبيع، كما سجل في بنك مصر سعر 12.74 جنيه للشراء، و12.77 جنيه للبيع.

وقرر البنك المركزي المصري، تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة فى مصر، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 5 مايو 2024 حتي يوم الاثنين الموافق 6 مايو 2024 ، بمناسبة عيد العمال وعيد شم النسيم.

وأضاف البنك المركزي المصرى، في بيان صحفى، أنه من المقرر أن يُستأنف العمل بالبنوك صباح يوم الثلاثاء الموافق 7 مايو 2024.

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

12.74 جنيه للشراء.

12.77 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

12.74 جنيه للشراء.

12.77 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

12.72 جنيه للشراء.

12.77 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

12.68 جنيه للشراء.

12.77 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

12.66 جنيه للشراء.

12.75 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس

12.69 جنيه للشراء.

12.77 جنيه للبيع.

الين مقابل الدولار

تراجع الين مقابل الدولار، خلال تعاملات الخميس المبكرة، وعكس اتجاهه بعد ارتفاع مفاجئ الليلة الماضية عزاه متعاملون ومحللون على الفور إلى تدخل من جانب السلطات اليابانية.

وهبط الين 0.80 بالمئة إلى 155.73 للدولار بحلول الساعة 0537 بتوقيت غرينتش بعدما تراجع بنصف معدل ارتفاعه تقريبا الذي سجله في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء لينزل من حوالي 157.55 إلى 153 خلال نحو 30 دقيقة.

وجاء التحرك الحاد خلال الليل في فترة هدوء بالأسواق إذ جاء بعد إغلاق وول ستريت وبعد ساعات من اختتام مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) اجتماع السياسة النقدية.

وكان الدولار متراجعا بالفعل إذ أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ميل البنك المركزي للتيسير النقدي، مع أنه أكد مجددا أن خفض أسعار الفائدة قد يستغرق بعض الوقت في ظل التضخم المستمر.وقال نائب وزير المالية الياباني للشؤون الدولية ماساتو كاندا، الذي يشرف على سياسة العملة، لرويترز إنه ليس لديه تعليق بشأن ما إذا كانت اليابان تدخلت في السوق.