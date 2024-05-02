أسعار القمح اليوم الخميس عند تاجر الجملة بمصر.. طن الروسي مفاجأة

شهد سعر طن القمح خلال مستهل التعاملات الصباحية اليوم الخميس عند التاجر وفي الأسواق المصرية، استقرارًا، لجميع الانواع، وسجل سعر القمح «بروتين 12.5%»، نحو 11,900 جنيه للطن خلال التعاملات.

واستقر سعر طن القمح اليوم لدى تجار الجملة، خلال التعاملات في السوق المحلية، إذ سجلت الأسعار استقرارًا بعد الارتفاع الأخير الذي وصل إلى 1000 جنيه في بعض الانواع.

ويأتي ذلك بعدما قام البنك المركزي باتخاذ عدد من الإجراءات خلال الأيام الأخيرة تساهم في الحل من مشكلة نقص العملات الأجنبية التي كانت تعاني منه البلاد، منها التوجه نحو الإفراج عن معظم السلع الموجودة بالمواني المصرية وطرحها بالأسواق.

وتولى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القيام بمتابعة الأعمال في المواني المصرية للتأكد من الإفراج عن السلع المركونة فيها.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار القمح بمختلف انواعة، وتحرص الوفد على تقديم كافة المعلومات السعرية لمختلف السلع، كـ أسعار العملات والدولار ورصد كل ما هو جديد بالقطاع المصرفي، والذهب والخضروات والفاكهة بكل الأسواق، لاسيما أسعار القمح الذي نحن بصددها الان، للوقوف على أخر المستجدات التي تطرأ على الاسعار ولارضاء متابعيها، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

سعر طن القمح اليوم الخميس في اسواق الجملة المصرية

قمح روسي بروتين 12.5%

استقرت أسعار القمح «بروتين 12.5%»، عند مستوى 11,900 جنيه للطن خلال التعاملات.

قمح روسي بروتين 11.5%

كما ثبتت أسعار القمح «بروتين 11.5%» في السوق المحلي ليصل عند 11,700 جنيه للطن.

قمح أوكراني بروتين 11.5%

واستقرت سعر القمح «بروتين 11.5%»، ليصل عند 11,500 جنيه للطن.

سعر القمح للمستهلك

وسجل سعر كيلو القمح اليوم، 30 جنيهًا للمستهلك.

ويعد القمح منتج استراتيجي ومصدر رئيسي للغذاء سواء في بلدنا أو في كافة أنحاء العالم. إجمالي مساحة الأراضي الزراعية في قونية 2.6 مليون هكتار ويتم زراعة القمح في حوالي 700.000 هكتار منها منطقتنا تنتج حوالي 10% إنتاج القمح في تركيا وتلبي حوالي 20% من إنتاج بذور القمح المعتمدة.

اختيار البذور والصنف

هناك طريقتان لزيادة الإنتاجية والجودة في بلدنا. أولها هي زراعة الأصناف ذات الإنتاجية والجودة العالية والثانية هي استخدام تقنيات الزراعة المناسبة. في عام 2011 قام مكتب المنتجات الزراعية (TMO) بابتكار استراتجيات جديدة في شراء القمح. حيث انتقل إلى الشراء الذي يستند على البروتين من خلال تغيير مجموعة الشراء. وتم تخفيض قمح الخبز إلى مجموعة الشراء 4 بدلاً من مجموعة الشراء 6. أثناء الشراء سيتم تخزين المنتجات وفقا للجودة. وسيتم منح المنتج سعر إضافي بناء على البروتين. حيث سيتم منح سعر إضافي بنسبة 1-3% لأجل المنتجات التي تتمتع بنسبة 12% فما فوق من البروتين و سيكون السعر أقل بنسبة 1-2 % بالنسبة للمنتج الذي يتمتع بنسبة 11.5% فما دون من البروتين. أما المنتجات التي تتمتع بنسبة 10.5% فما دون من البروتين سيتم تصنيفها كمنتجات علفية. إنتاج البذور يأتي في المرتبة الأولى في إنتاج المحاصيل الزراعية. في حال عدم اختيار الصنف المناسب تنخفض إنتاجية القمح بنسبة 50% في المناطق التي تتلقى أمطاراً وفيرة وفي المناطق المروية وتنخفض بنسبة 20 - 30 % في مناطق الزراعة البعلية. الأصناف النباتية المتفوقة والبذور ذات الجودة العالية تلعب دوراً كبيراً في زيادة إنتاج القمح في بلادنا. في البداية كانت البذور تعتبر كوسيلة في الإنتاج فقط وفي وقت لاحق وبعد إدراك العلاقة بين البذور والمنتجات والإنتاجية والجودة ظهر مفهوم الصنف الجيد والبذور الجيدة.