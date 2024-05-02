تكريم الموهوبين بثقافة الزعيم جمال عبد الناصر ببني مر في أسيوط

شهد قصر ثقافة الزعيم جمال عبد الناصر ببني مر برئاسة أحمد حمزة حفل ختام انشطة الموهوبين والذي يقام بالتعاون مع إدارة الفتح التعليمية من خلال مدارس إدارة الفتح التعليمية تحت رعاية الدكتور نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وفي إطار حرص الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني على التعاون المثمر بين وزارتى الثقافة والتربية والتعليم من خلال إقامة العديد من الفعاليات الثقافية والفنية بإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة ضياء مكاوي من خلال فرع ثقافة أسيوط

جاء ذلك بحضور هاني طلعت مدير إدارة منطقة اسيوط ولطيف عبده متابع برنامج التنمية الثقافية بأسيوط وهويدا الطماوي مديرة إدارة التعليم الخاص بمديرية التربية والتعليم بأسيوط و ايمن ابو عقرب مدير عام إدارة الفتح التعليمية وماهر نصيب وكيل إدارة الفتح التعليمية ومدحت عميرة مدير التعليم الابتدائي بقطاع الفتح و ميشيل فؤاد مدير مدرسة النصر الخاصة والدكتور زناتي رئيس قسم بالإدارة والدكتور مصطفى جاويش مدير مكتب الجودة بالإدارة ونخبة من قيادات الفتح التعليمية وأدباء وفناني ومثقفي محافظة أسيوط.

بدأت فعاليات الحفل بتفقد معرض نتاج ورش الفنون التشكيلية بينما توالت الفقرات الفنية بمسرح القصر والتي استهلت بالسلام الوطنى أعقبها آيات من الذكر الحكيم.

بينما شهد المسرح العديد من الفقرات الفنية للمدارس المشاركة منها فقرة غنائية بعنوان " مصر يا ام الدنيا " تلاها استعراض "مصر نبع الخير والسلام" وعزف لفريق كورال مدرسة أسيوط الجديدة أعقبها قدم مجموعة من الطالبات والطلاب بعض المواهب منها إلقاء شعر وعزف فردى و فقرات للإنشاد دينى تلاها استعراض "مصر هي امي " واختتمت فعاليات الاحتفالية بتكريم المواهب لما قدموه من فن هادف.