كشفت الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" ، متضمناً قيام قائدا دراجتين ناريتين بحركات استعراضية بالقاهرة معرضان المواطنين للخطر، وبالفحص أمكن تحديد وضبط الدراجتين الناريتين وقائديهما (شخصين - مقيمان بالجيزة).

القبض على المتهمين بالاستعراض بدراجات نارية بالقاهرة

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وبفحص الهاتف المحمول الخاص بأحدهما تبين وجود فيديوهات تدل على قيامهما بحركات استعراضية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

من جهة اخرى شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء ومروجي المواد المخدرة وإحكام السيطرة الأمنية وحماية المواطنين.

وحققت الحملات نتائج إيجابية وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة:- فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (28541) مخالفة مرورية متنوعة.



تجرد مدمن مخدرات في صورة اب ، تخلي من كل مشاعر الأبوة والرحمة، وأدمن حفلات التعذيب لابنته الصغيرة التي تبلغ من العمر 5 سنوات، كما أدمن المواد المخدرة التي حولته إلى وحش كاسر

كما شهدت منطقة عزبة الهجانة التابعة لقسم ثالث مدينة نصر ، بمحافظة القاهرة ، كارثة أخلاقية بعد أن كشفت تحريات رجال المباحث عن جريمة زنا محارم بين فتاة وشقيقها داخل مسكنها بمدينة نصر.

كانت بداية الواقعة المأساوية، بلاغ تلقته الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن القاهرة ، بالعثور على طفلة مولودة ملقاة في منطقة عزبة الهجانة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث.



وبإجراء الفحص والتحري تم تحديد هوية الشخص ملقي المولودة، وبضبطه أقرَّ أن أحد أصدقائه طلب منه التخلص من المولدة بإلقائها أمام إحدى دور رعاية الأطفال اليتامى، وتم ضبط الأخير وبمواجهته أقر بمضمون ما سبق.

كما حاولت أسرة الفتاة وشقيقها التستر على الجريمة بعد حمل الفتاة البالغة من العمر 22 سنة من شقيقها صاحب الـ 19 عاما لكن مخططهما فشل.

و خططت الاسرة للتخلص من الطفلة التي حملت بها الفتاة سفاحا من شقيقها بإلقائها أمام دار أيتام، وبالفعل استعان خال المتهمين بصديقه وألقاها بالشارع.

كشف رجال المباحث ، بقسم شرطة مدينة نصر ثالث ، خيوط الجريمة الاخلاقية حتى تمكنوا من الكشف عن جريمة زنا محارم مأساوية بين الفتاة وشقيقها وتم ضبط كافة الأطراف للتحقيق معهم.

الفتاة التي أقرت بممارسة العلاقة المحرمة مع شقيقها الأصغر منها عدة مرات في فترات مختلفة في ظل غياب والديهما عن المنزل، حتى حملت من شقيقها سفاحا جراء العلاقة الآثمة.

وتجري جهات التحقيق المختصة تحقيقات حول الواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله