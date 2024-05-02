نصائح مهمة لتربية الطفل بطريقة صحيحة (شاهد)

قدمت عبير عبد الله، أخصائية التربية والتأهيل، روشتة نصائح مهمة لتربية الطفل، مؤكدة أن التربية الإيجابية ضرورة لنمو موهبة الأبناء واحتوائهم، فضلا عن تحذيرها من منصات السوشيال ميديا وأنها أحدثت طمسا لهوية الأجيال الحالية.



ونصحت عبد الله، أخصائية التربية والتأهيل خلال لقائها مع الإعلاميتين فاتن عبدالمعبود ونهاد سمير، عبر برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، بأن بناء وعي وعقل الطفل يبدأ من الصغر، قائلة:"مش لازم نقول ده صغير لما يكبر وبعد كده نعدل سلوكه".

ضرورة ترشيد سلوك الطفل

وأشارت عبير عبد الله، أخصائية التربية والتأهيل، إلى ضرورة ترشيد سلوك الطفل يبدأ من عمر عام واحد، قائلة:"نبدأ نتعامل مع الطفل في توجيه والبدء في الاعتماد على نفسه تدريجيا".

بلاش دلع وتدليل

وحذرت أخصائية التربية والتأهيل، من "الدلع"، متابعة:"بلاش دلع وتدليل ويبدأ يعتمد على نفسه واحدة واحدة، وتكون الطريقة للتربية إيجابية وليست سلبية، وخاصة وأن هناك الطرق القديمة للتعامل مع الطفل منها النوم بدري، وهناك ما يسمى حاليا طريقة التسهيل وهي التدليل والدلع الزيادة وهو ما يؤثر على شخصية الطفل في المستقبل.

جدير بالذكر أن الدكتورة سامية خضر أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، أكدت أن غياب دور العائلة، زاد من ضحايا الانترنت المظلم "الدراك ويب" فالأسر أصبحت أكثر انشغالاً وأقل قدرة على التركيز مع أبنائهم فيتركون تربيتهم للشارع ومواقع التواصل الاجتماعى.

وأردفت خضر خلال حديثها لـ "الوفد"، أن انشغال المرة بالعمل عن أولادها، وتوقف دورها فقط على انجابهم وارضاعهم، يخلق جيلا غير مترابط أسريا، وغير متزن يعانى من أمراض نفسية، فدور المرأة أكبر بكثير من الولادة وإطعام الطفل.

ونوهت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أشاد بدور المرأة المصريه في المجتمع، وكرم الأمهات المثاليات وعظيمات مصر، ونجد الدراما والبرامج تقلل منهن، وتحجم دورهن في المظهر الخارجي، والبحث وراء الميك أب والاكسسوارات، ليحولوها إلى سلعة تارة، ويسفهوا من قيمتها تارة أخرى.

وأشارت أستاذ علم الاجتماع إلى ضرورة تحمل المؤسسات المجتمعية مسئولية الحفاظ على المجتمع، فالمدرسة يجب أن تهتم بالطفل، وتوفر له المسارح ورحلات للأماكن السياحية والأثرية، حتى تنشأ رابطة قوية بين الطفل والمدرسة والوطن، فإذا تخلت عن هذا الدور، تكون المقاهى وأوكار المخدرات سواء العادية أو الرقمية ملاذهم.

وتابعت هناك فراغاً فكرياً ودينياً وأخلاقياً كبيراً، ويكون العلاج بتعزيز الجانب الدينى الوسطى، سواء إسلامى أو مسيحى، وانتشال المرأة من مستنقع التفاهة التى تم جرها إليها، وحصرها فى الأزياء والاعتناء بالبشرة وعمليات التجميل.

وشهدت شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، واقعة إنهاء حياة طفل يدعى أحمد سعد على يد قاتل مأجور، استأصل أعضاءه فى بث مباشر، لمتهم آخر فى دولة الكويت، مقابل 5 ملايين جنيه، لينشرها فيما بعد على «الدارك ويب»، ليحقق أرباحاً مهولة بالعملات الافتراضية.

