عاجل
الدارك ويب يعمل بفكرة البصلة.. خبير أمن معلومات يفتح الملف الأخطر
الأربعاء 01 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

يونيسف: 75% من الأطفال في لبنان معرضون لخطر الفقر

يونيسف
يونيسف

كشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أن "75% من الأطفال في لبنان، معرضون لخطر الفقر في ظل أزمات متعددة متداخلة تدفع الأسر نحو حافة الهاوية".

و نشرت منظمة الـ"يونيسف"، عبر موقعها الإلكتروني المخصص للبنان، أن "نحو 90 ألف شخص، بينهم ما لا يقل عن 30 ألف طفل، اضطروا إلى ترك منازلهم في جنوب لبنان، في ظل توتر الأوضاع على الحدود مع إسرائيل".

و بحسب وزارة الصحة اللبنانيّة، فإن "ثمانية أطفال من بين 344 شخصا لقوا مصرعهم، و75 طفلا من بين 1359 شخصا تعرّضوا للإصابة"، منذ اندلاع الأعمال الحربية، في أكتوبر الماضي.

و فيما يتعلق بالبنية التحتيّة والمرافق المدنيّة، أشارت المنظمة إلى "تأثر الخدمات الأساسيّة التي يعتمد عليها الأطفال والأسر، بما في ذلك تعرّض تسع محطات مياه تخدم 100 ألف شخص على الأقل إلى أضرار جسيمة".

و لفتت المنظمة إلى "إغلاق أكثر من 70 مدرسة، الأمر الذي أثر بشكل كبير على تعليم نحو 20 ألف طفل، كما اضطّر ما لا يقل عن 23 مرفقا للرعاية الصحيّة إلى التوقف عن تقديم الخدمات لأكثر من أربعة آلاف شخص".

و في وقت سابق، انتقد زعيم حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، اليوم الأربعاء، "حزب الله لقتاله ضد إسرائيل"، قائلا إن "القتال أضر بلبنان دون أن يؤثر على الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة".

و قال جعجع، في مقابلة مع "أسوشيتد برس"، إنه "يجب على حزب الله الانسحاب من المناطق الواقعة على طول الحدود مع إسرائيل، و أنه يتعين على الجيش اللبناني الانتشار في جميع النقاط التي يتخذ فيها مسلحو الحركة المدعومة من إيران مواقعهم".

مواقع للجيش الإسرائيلي

وأعلن "حزب الله"، في وقت سابق، عن استهداف 5 مواقع للجيش الإسرائيلي، بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه "هاجم أهدافا لحزب الله في جنوب لبنان".

ويتبادل "حزب الله" وإسرائيل، الضربات الجوية والصاروخية، منذ أكتوبر 2023، مع تدهور الوضع في المنطقة بشكل كبير بعد إعلان إسرائيل عن عملية عسكرية ضد حركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة.

مواد متعلقة

معلومات مضللة موسكو تنفي اتهامات بروكسل لها بانتهاك حقوق الشركات الأوروبية في روسيا

الإذاعة الإسرائيلية: نتنياهو يخرب المفاوضات مع حماس بشكل واضح ولا يريد إتمام الصفقة

مراقب الدولة بإسرائيل يحقق في هزيمة الجيش أمام القسام يوم 7 أكتوبر

الإذاعة الإسرائيلية: السنوار يتصرف كأنه زعيم تاريخي ويعرف كيف يتعامل مع نتنياهو

والي الخرطوم: إعلان حالة الطوارئ في العاصمة خلال أيام

حركتي فتح وحماس تصدران بيانا مشتركا

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً

مؤشر الأسهم القطرية يغلق منخفضًا بنسبة 0.19 %
الجريدة الورقية