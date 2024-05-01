يونيسف: 75% من الأطفال في لبنان معرضون لخطر الفقر

كشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أن "75% من الأطفال في لبنان، معرضون لخطر الفقر في ظل أزمات متعددة متداخلة تدفع الأسر نحو حافة الهاوية".

و نشرت منظمة الـ"يونيسف"، عبر موقعها الإلكتروني المخصص للبنان، أن "نحو 90 ألف شخص، بينهم ما لا يقل عن 30 ألف طفل، اضطروا إلى ترك منازلهم في جنوب لبنان، في ظل توتر الأوضاع على الحدود مع إسرائيل".

و بحسب وزارة الصحة اللبنانيّة، فإن "ثمانية أطفال من بين 344 شخصا لقوا مصرعهم، و75 طفلا من بين 1359 شخصا تعرّضوا للإصابة"، منذ اندلاع الأعمال الحربية، في أكتوبر الماضي.

و فيما يتعلق بالبنية التحتيّة والمرافق المدنيّة، أشارت المنظمة إلى "تأثر الخدمات الأساسيّة التي يعتمد عليها الأطفال والأسر، بما في ذلك تعرّض تسع محطات مياه تخدم 100 ألف شخص على الأقل إلى أضرار جسيمة".

و لفتت المنظمة إلى "إغلاق أكثر من 70 مدرسة، الأمر الذي أثر بشكل كبير على تعليم نحو 20 ألف طفل، كما اضطّر ما لا يقل عن 23 مرفقا للرعاية الصحيّة إلى التوقف عن تقديم الخدمات لأكثر من أربعة آلاف شخص".

و في وقت سابق، انتقد زعيم حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، اليوم الأربعاء، "حزب الله لقتاله ضد إسرائيل"، قائلا إن "القتال أضر بلبنان دون أن يؤثر على الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة".

و قال جعجع، في مقابلة مع "أسوشيتد برس"، إنه "يجب على حزب الله الانسحاب من المناطق الواقعة على طول الحدود مع إسرائيل، و أنه يتعين على الجيش اللبناني الانتشار في جميع النقاط التي يتخذ فيها مسلحو الحركة المدعومة من إيران مواقعهم".

مواقع للجيش الإسرائيلي

وأعلن "حزب الله"، في وقت سابق، عن استهداف 5 مواقع للجيش الإسرائيلي، بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه "هاجم أهدافا لحزب الله في جنوب لبنان".

ويتبادل "حزب الله" وإسرائيل، الضربات الجوية والصاروخية، منذ أكتوبر 2023، مع تدهور الوضع في المنطقة بشكل كبير بعد إعلان إسرائيل عن عملية عسكرية ضد حركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة.