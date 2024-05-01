أستاذ علم إجتماع: لا يتوقف دوره دور المرأة على إنجاب الأطفال وإرضاعهم

أكدت الدكتورة سامية خضر أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، إن غياب دور العائلة، زاد من ضحايا الانترنت المظلم "الدراك ويب" فالأسر أصبحت أكثر انشغالاً وأقل قدرة على التركيز مع أبنائهم فيتركون تربيتهم للشارع ومواقع التواصل الاجتماعى.

وأردفت خضر خلال حديثها لـ "الوفد"، أن انشغال المرة بالعمل عن أولادها، وتوقف دورها فقط على انجابهم وارضاعهم، يخلق جيلا غير مترابط أسريا، وغير متزن يعانى من أمراض نفسية، فدور المرأة أكبر بكثير من الولادة وإطعام الطفل.

المرأة ليست سلعة

ونوهت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أشاد بدور المرأة المصريه في المجتمع، وكرم الأمهات المثاليات وعظيمات مصر، ونجد الدراما والبرامج تقلل منهن، وتحجم دورهن في المظهر الخارجي، والبحث وراء الميك أب والاكسسوارات، ليحولوها إلى سلعة تارة، ويسفهوا من قيمتها تارة أخرى.

الدارك ويب

وأشارت أستاذ علم الاجتماع إلى ضرورة تحمل المؤسسات المجتمعية مسئولية الحفاظ على المجتمع، فالمدرسة يجب أن تهتم بالطفل، وتوفر له المسارح ورحلات للأماكن السياحية والأثرية، حتى تنشأ رابطة قوية بين الطفل والمدرسة والوطن، فإذا تخلت عن هذا الدور، تكون المقاهى وأوكار المخدرات سواء العادية أو الرقمية ملاذهم.

وتابعت هناك فراغاً فكرياً ودينياً وأخلاقياً كبيراً، ويكون العلاج بتعزيز الجانب الدينى الوسطى، سواء إسلامى أو مسيحى، وانتشال المرأة من مستنقع التفاهة التى تم جرها إليها، وحصرها فى الأزياء والاعتناء بالبشرة وعمليات التجميل.

طفل شبرا الخيمة

وشهدت شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، واقعة إنهاء حياة طفل يدعى أحمد سعد على يد قاتل مأجور، استأصل أعضاءه فى بث مباشر، لمتهم آخر فى دولة الكويت، مقابل 5 ملايين جنيه، لينشرها فيما بعد على «الدارك ويب»، ليحقق أرباحاً مهولة بالعملات الافتراضية.