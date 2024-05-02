توافد الأقباط إلى كنيسة العذراء بالعمرانية للمشاركة في خميس العهد

توافد من قليل، أعداد كبيرة من الأقباط الأرثوذكس إلى كنيسة السيدة العذراء مريم في منطقة العمرانية، للمشاركة في صلوات القداس الإلهي بمناسبة "خميس العهد" ضمن فعاليات أسبوع الآلام، التي تعيد إلى الأذهان لحظات فارقه في تاريخ المسيحيين.

استهل الفعاليات خورس الشمامسة وأحبار الكنيسة والآباء الكهنة عدد كبير من المصلين الذين حرصوا على التواجد في هذه المناسبة التي تحمل مكانة كبيرة لديهم وتعيد إحياء ذكرى خميس العهد والعشاء الاخير وغسيل أرجل تلاميذ المسيح بيده في رساله من مخلص العالم لاهمية التواضل وتحمل هذه المناسبة جوانب روحية كثيرة.

يأتي خميس العهد ضمن اسبوع الآلام، أو كما يعرف كنسيًا بـ" البصخة المقدسة" ويتوسطها بعد سبت لعازر وأحد الشعانين وأيام البصخة "الإثنين والثلاثاء والأربعاء"، ثم تأتي هذه الذكرى التي تشهد طقوسًا تختلف عن غيرها من أيام البصخة وتكون هى اللحظات التي شهد فيها اتلمسيح عدة نواحي روحية مع تلاميذة قبل الجمعة العظيمة التي شهدت محاكمته أمام اليهود والإمبراطورية الرومانية التي كانت تتولى الحكم على فلسطين حينها بعدما خانه يهوذا أحد تلاميذة.

معاني وطقوس روحية في البصخة المقدسة

تعود كلمة "البصخة" المعربة من أصل اللغة اليونانية وتعني في العبرية "الفصح"، ويقصد بها العبور والإجتياز وهو المعنى الروحي والنفسي خلال أسبوع الآلام.

يتبع الأقباط خلال هذا الاسبوع نمط وشكل روحي مختلف عن الفعاليات والصلوات المتبعة طوال العام، ويظهر هذا التباين في طقس مختلف يعرف بـ"صلاة السواعي" المكونة من عشرة سواعي خلال اليوم تقام خمسة سواعي خلال البصخة الصباحية وخمسة آخرى خلال البصخة المسائية، وتأخذ طابع الحزايني طوال مدة أسبوع باستثناء أيام "الأحد والخميس والجمعة وقداس العيد".

ألقاب وأسباب خصوصية أسبوع الآلام

يُلقب أسبوع الآلام بـ" البصخة المقدسة" وقال البابا تواضروس، العظة الروحية الذي عقدها بمناسبة خميس العهد منذ عامين، أن تلك الأيام وأنها فترة تصلح لجميع البشر وعندما يدخل المُصلي إلى الكنيسة ويجد الريات السوداء معلقة فهي ليست للكنيسة بل هى للجميع وعندما يشارك المصلين في ألحان حزينة تكون على النفس الإنسانية فهذا الأسبوع هو ذكرى أخر أيام المسيح على الأرض والتي شهدت آلامه وصلبه وتقديم نفسه ذبيحة وفداء وصار مفعول هذه الذبيحة ممتد في الزمن إلى نهاية الأجيال