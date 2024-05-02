بطريرك الكاثوليك يبدأ قداس خميس العهد في مصر الجديدة

بدأ منذ قليل، الأنبا إبراهيم اسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، فعاليات القداس الإلهي بمناسبة خميس العهد، ذلك بمقر كنيسة قلب يسوع في منطقة مصر الجديدة.

يسارك في الصلوات احبار الكنيسة ولفيف من الآ باء بحضور عدد من المُصلين تمجيدًا لهذه الذكرى التي تروي أحداث آخر فترات السلام في حياة السيد المسيح قبل عذابه وخيانته على يد أحد تلاميذه.

خميس العهد ..ذكرى عالقة في أذهان المسيحيين

يأتي خميس العهد ضمن اسبوع الآلام، أو كما يعرف كنسيًا بـ" البصخة المقدسة" حسب الكنيسة القبطية وعلى الرغم من اختلافات بعض الطقوس وتشابه البعض الآخر إلا أن الطوائف تتحد من حيث حقيقة مامر به المسيح وجوهر الإيمان مشترك، وبحسب التاريخ المسيحي فقد مر اسبوع الآلام بعدد من المحطات بدأ سبت لعازر وأحد الشعانين وأيام البصخة "الإثنين والثلاثاء والأربعاء"، ثم تأتي هذه الذكرى التي تشهد طقوسًا تختلف عن غيرها من أيام البصخة وتكون هى اللحظات التي شهد فيها اتلمسيح عدة نواحي روحية مع تلاميذة قبل الجمعة العظيمة التي شهدت محاكمته أمام اليهود والإمبراطورية الرومانية بعدما خانه يهوذا أحد تلاميذة.

الأحداث خالدة في اسبوع الآلام

استهلت الكنيسة احتفلها بـ اسبوع الآلام من خلال استعراض تاريخ وأحداث بدأت بـ "سبت لعازة" وتم خلاله إقامة لعازر وذهاب يسوع المسيح إلى مدينة إفرايم، وذكرى"تطيب السيدة العذراء لإبنها المسيح بالطيب في بيت عنيا"، ثم يوم الأحد "أحد الشعانين" دخول المسيح أورشليم في موكب عظيم وطلب اليونانيين أن يروا يسوع.

وخلال يوم الإثنين من اسبوع الآلام كانت ذكرى "شجرة التين غير المثمرة وتطهير السيد المسيح للهيكل للمرة الثانية"، وخلال يوم الثلاثاء كان تسعة أحداث، تأتي في مقدمتها قصة الشجرة اليابسة وسؤال الرؤساء عن سلطان المسيح وهناك ذكرى ثلاثة أمثال إنذار وأسئلة اليهود، وذكرى سؤال المسيح الذي لا يرد عليه أحدًا، وأيضًا شهد اليوم ذاته نطق المسيح بالويلات للكتبة والفريسيين وقصة الأرملة الفقيرة ورفض اليهود للمسيح، وفي يوم الأربعاء كان قصة سكب الطيب وخيانة يهوذا أحد تلاميذ المسيح ثم خميس العهد والجمعة العظيمة وسبت النور وقيامة المسيح.