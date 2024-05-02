يحظر على طلاب الثانوية العامة فعلها.. تفاصيل

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، خلال الساعات الماضية، إعلان المديريات التعليمية لعدد من المحظورات المتعلقة بامتحانات الصفين الأول والثاني للمرحلة الثانوية خلال الترم الثاني من العام الجاري.

وعرضت هذه المحظورات في نقاط محدده منعًا من تنفيذ العقوبات على من يتعدى هذه اللوائح أو يتجاوز المحظورات التي أعلنتها.

محظورات المديريات التعليمية لطلاب الثانوية العامة

1-منع دخول الطالب بغير الزي المدرسي المخصص.

2-منع دخول لجان الإمتحانات بالهواتف والساعات الذاكية المتصلة بالهواتف المحمولة .

3-يتعرض من يصحب هاتفه المحمول أثناء الامتحان إلى محضر غش وتفعيل لائحة الانضباط وفق القرار الوزاري رثم 139 من لانحة 287 وإلغاء الامتحان.

4- تشديد اللجان ومنع حالات الإنفلات والغش.

5- منع استخدام وسائل حذف الإجابات السائلة "الكوريكتور" أو أقلام ملونة .

6- الاعتماد على القلم المخصص للاجابة "الأزرق".

7- منع دخول غير الطلاب مهما كانت درجة القرابة داخل لجان الامتحانات.

8- حضور الطلاب قبل بدء الامتحان بوقت كافِ منعًا من الازدحام وأعمال التشويش.

9- ضرورة الوقاية الصحية في حال كان أحد الطلاب مصاب بالبرد ووأمراض الاحتقان.

10- اتباع تلعيمات المدرسين والمراقبين.

11 الانصراف مباشرو=ة بعد انتهاء الوقت المحدد للامتحانات.

12- حظر دخول أى طالب بعد مرور وقت بدءؤ الإمتحان.

13- ضرورة وجود "جهاز التابلت" لاجتياز الامتحان الإلكترونى الذي يبلغ واقعه 85%.