استخدام العصا الإلكترونية في لجان امتحانات الثانوية العامة 2024.

وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، باستخدام العصا الإلكترونية في لجان امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن استخدام العصا الإلكترونية يستهدف الكشف عن أي أجهزة إلكترونية قبل دخول لجان امتحانات الثانوية العامة 2024.

ونوه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن استخدام العصا الإلكترونية ومنع دخول الأجهزة يعد من ضمن إجراءات مواجهة الغش الإلكتروني في امتحانات الثانوية العامة 2024.

تقنيات حديثة في امتحانات الثانوية العامة 2024

وكان الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد كشف في وقت سابق، عن استخدام تقنيات حديثة تطبق لأول مرة في مواجهة محاولات الغش الإلكتروني في امتحانات الثانوية العامة 2024.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على التفتيش الدقيق لجميع الطلاب قبل دخول لجان امتحانات الثانوية العامة 2024.

ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بمنع اصطحاب المراقبين الهواتف المحمولة داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2024.

ونبه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني باتحاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حال أي طالب يحاول الغش إلكترونيا في امتحانات الثانوية العامة 2024.

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة 2024 بدءا من يوم الإثنين الموافق 10 يونيو 2024 للمواد غير المضافة للمجموع ويوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 للمواد الأساسية المضافة للمجموع.

وتتضمن امتحانات الثانوية العامة 2024 نسبة 15 في المائة من الدرجات أسئلة مقالية قصيرة، بالإضافة إلى 85 في المائة أسئلة اختياري من متعدد MCQ.

ويؤدي نحو 800 ألف طالب امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024 في الفترة من 10 يونيو 2024 حتى 20 يوليو 2024 داخل لجان تقليدية مؤمنة بالمدارس.

وتحتوى امتحانات الثانوية العامة 2024 على 30 في المائة أسئلة لحل المشكلات والإبداع، و30 في المائة أسئلة للفهم، و40 في المائة للتطبيق، على أن تحتوي على جميع المستويات المعرفية.

إجراءات مكافحة الغش في امتحانات الثانوية العامة 2024