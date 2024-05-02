عاجل
الآلاف يتظاهرون بشوارع نيويورك اعتراضًا على أحداث غزة وسائل إعلام أمريكية: مقتل "جوشوا دين" مسرب معلومات طائرات بوينج عاجل.. مقتل ضابط في القوات المسلحة الأوكرانية بمقاطعة أوديسا وزير الدفاع الأمريكي ونظيره الإسرائيلي يبحثان مفاوضات صفقة تبادل الأسرى الاحتلال الإسرائيلي يعتقل مواطنين في رام الله وبيت لحم فجر اليوم
الخميس 02 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

اقتصادي يكشف أسباب تثبيت الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة

ابو بكر الديب- الخبير
ابو بكر الديب- الخبير الاقتصادي

قال أبو بكر الديب، الخبير الاقتصادي، إن قرار الفيدرالي الأمريكي  بالأمس بشأن تثبيت سعر الفائدة دون تغيير للاجتماع السادس على التوالي عند أعلى مستوى له منذ 23 عامًا عند 5.25% إلى 5.5% منذ مارس 2022م متوقع حيث يعد التثبيت للمرة الثالثة خلال عام 2024م.

txt

بعد تثبيت سعر الفائدة.. أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه بالبنوك اليوم

txt

الذهب يتراجع مع انحسار آمال خفض الفائدة الأمريكية

أسباب تثبيت سعر الفائدة 

 وأضاف الديب، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أسباب تثبيت الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي يرجع إلى تراجع التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية وزيادة النشاط الاقتصادي وزيادة معدلات التوظيف وتراجع البطالة، مشيرًا إلى أن جميعها عوامل أدت إلى كسر الارتفاعات المستمرة خلال الفترة التي سبقت منتصف العام الماضي.

السيناريوهات المتوقعة 
وأفاد الخبير الإقتصادي، أن السيناريوهات المتوقعة كانت إما بخفض الفائدة ولكنه لم يحدث نظرًا لان التضخم هناك لم يصل إلى 2%، أو تثبيت الفائدة وهذا ما حدث بالفعل، فبقي التثبيت مما سيكون له تأثير على السوق الأمريكي والاسواق الدولية، لافتًا إلى أن أسعار الذهب ستستمر في الصعود ، وسيحتفظ الدولار بقوته خلال الفترة المقبلة، على حد قوله.

قرار الفيدرالي الأمريكي 
وبالامس، أبقى مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى على معدلات الفائدة دون تغيير، الأربعاء، وذلك للمرة السادسة على التوالى،.معدلات الفائدة عند مستوى 5.25 و5.5 %.
ومنذ أشهر يحافظ الاحتياطى الفيدرالى على سعر الفائدة عند أعلى مستوياته منذ 23 عاما للحد من الإقراض وتهدئة زيادة الأسعار، رغم أن تباطؤ التضخم العام الماضى أعطى شعورا متفائلا بأن أول خفض يلوح فى الأفق.

مواد متعلقة

بعد تثبيت سعر الفائدة.. أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه بالبنوك اليوم

استقرار التضخم في منطقة اليورو يدعم سيناريو خفض الفائدة خلال يونيو

ارتفاع التضخم في أمريكا خلال مارس تماشيا مع التوقعات

الدولار يتراجع مع تركيز المستثمرين على توقعات الفائدة

الدولار يتمسك بمكاسبه والين يهبط مع تراجع رهانات خفض الفائدة

عضو في المركزي الأوروبي يتوقع بدء خفض الفائدة في يونيو المقبل
الجريدة الورقية