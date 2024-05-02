اقتصادي يكشف أسباب تثبيت الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة

قال أبو بكر الديب، الخبير الاقتصادي، إن قرار الفيدرالي الأمريكي بالأمس بشأن تثبيت سعر الفائدة دون تغيير للاجتماع السادس على التوالي عند أعلى مستوى له منذ 23 عامًا عند 5.25% إلى 5.5% منذ مارس 2022م متوقع حيث يعد التثبيت للمرة الثالثة خلال عام 2024م.

أسباب تثبيت سعر الفائدة

وأضاف الديب، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أسباب تثبيت الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي يرجع إلى تراجع التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية وزيادة النشاط الاقتصادي وزيادة معدلات التوظيف وتراجع البطالة، مشيرًا إلى أن جميعها عوامل أدت إلى كسر الارتفاعات المستمرة خلال الفترة التي سبقت منتصف العام الماضي.

السيناريوهات المتوقعة

وأفاد الخبير الإقتصادي، أن السيناريوهات المتوقعة كانت إما بخفض الفائدة ولكنه لم يحدث نظرًا لان التضخم هناك لم يصل إلى 2%، أو تثبيت الفائدة وهذا ما حدث بالفعل، فبقي التثبيت مما سيكون له تأثير على السوق الأمريكي والاسواق الدولية، لافتًا إلى أن أسعار الذهب ستستمر في الصعود ، وسيحتفظ الدولار بقوته خلال الفترة المقبلة، على حد قوله.

قرار الفيدرالي الأمريكي

وبالامس، أبقى مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى على معدلات الفائدة دون تغيير، الأربعاء، وذلك للمرة السادسة على التوالى،.معدلات الفائدة عند مستوى 5.25 و5.5 %.

ومنذ أشهر يحافظ الاحتياطى الفيدرالى على سعر الفائدة عند أعلى مستوياته منذ 23 عاما للحد من الإقراض وتهدئة زيادة الأسعار، رغم أن تباطؤ التضخم العام الماضى أعطى شعورا متفائلا بأن أول خفض يلوح فى الأفق.