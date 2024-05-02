بعد تثبيت سعر الفائدة.. أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه بالبنوك اليوم

أسعار صرف الدولار الأمريكي.. حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها ننشر أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بالبنوك في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، في ظل الاحداث الدولية الراهنة التي تؤثر على سعر العملات وعلى اقتصادات الدول.



ويأتي ذلك في ضوء قرار البنك الفيدرالي الأمريكي بتثبيت أسعار الفائدة أمس دون تغيير للاجتماع السادس على التوالي عند أعلى مستوى له منذ 23 عامًا عند 5.25% إلى 5.5%. منذ مارس 2022م.

وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار صرف الدولار الأمريكي اليوم:

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي نحو 47.79 جنيه للشراء، 47.89 جنيه للبيع

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري نحو 47.83 جنيه للشراء، و47.93 جنيه للبيع

وصل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر نحو 47.81 جنيه للشراء، و47.91 جنيه للبيع

جاء سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة نحو 47.83 جنيه للشراء، و47.93 جنيه للبيع

وسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 47.80 جنيه للشراء، و47.90 جنيه للبيع

وبلغ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية نحو 47.83 جنيه للشراء، و47.93 جنيه للبيع

وبلغ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في المصرف المتحد نحو 47.80 جنيه للشراء، 47.90 جنيه للبيع