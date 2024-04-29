الإثنين 29 أبريل 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

الذهب يتراجع مع انحسار آمال خفض الفائدة الأمريكية

الذهب
الذهب

انخفضت أسعار الذهب خلال تعاملات جلسة، اليوم الإثنين، مع انحسار آمال خفض مبكر للفائدة الأمريكية هذا العام، بينما تحول التركيز إلى اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي).

 

 أسعار الذهب

 

وبيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة التي تصدر هذا الأسبوع لاستجلاء المزيد من المؤشرات على السياسة النقدية.

 

انخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بما يصل نسبته نحو 0.5% ليصل إلى مستوى سعر 2327.09 دولار للأونصة.

 

ونزلت أسعار الذهب للعقود الأميركية الآجلة بنحو 0.4% ليصل إلى مستوى سعر 2338.30 دولار للأونصة.

 

وتجتمع لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي الأميركي في 30 أبريل وأول مايو، وتصدر بيانات وظائف القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة يوم الجمعة، وكلاهما من العوامل المهمة للأسواق هذا الأسبوع.

 

ومن المتوقع أن يبقي البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة في نطاق بين 5.25 و5.5% خلال هذا الاجتماع.

 

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103 آلاف مستثمر بصناديق الاستثمار في الذهب

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جولد بيليون: تراجع الدولار يدعم ارتفاع الذهب في البورصة العالمية

 

المعادن النفيسة الأخرى:

 

 أسعار الفضة 

 

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى صعدت أسعار الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% لتصل إلى مستوى سعر 27.24 دولار للأونصة.

 

بينما زاد سعر البلاتين في المعاملات الفورية بما يصل نسبتة نحو 0.5% ليصل إلى مستوى سعر 19.95 دولار للأونصة، بحسب الاسواق العربية.

 

وعلى نفس المنوال ارتفعت ايضاً أسعار البلاديوم  بما يصل نسبته نحو 0.1% ليصل إلى مستوى سعر 954.94 دولار للأونصة.

 

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ترقب  بأسواق الذهب قبيل قرار الفيدرالي الأمريكي والأسعار تتراجع محليا

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أسعار الذهب بمحلات الصاغة اليوم الإثنين 29-4-2024

 

أسعار الذهب في مصر الآن: 

 

أسعار الذهب

 

استقرت أسعار الذهب (المشغولات الذهبية) خلال تعاملات، اليوم الاثنين 29 أبريل، في الأسواق المصرية ومحال الصاغة، ليسجل متوسط سعر عيار "21"، الأكثر انتشارًا، سعر 3085 جنيهًا لسعر الجرام الواحد من دون المصنعية.

 

 

سجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 3085 جنيهًا، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 3525 جنيهًا.

 

سجل متوسط سعر عيار "18" عند  مستوى سعر 2644 جنيهًا، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 2056 جنيهًا، وحقق سعر الجنيه الذهب مستوى سعر 24680 جنيهًا.

 

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