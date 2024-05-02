طرق فعالة للقضاء على الناموس في المنزل

مع قدوم فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة تنتشر العديد من الحشرات في المنازل أبرزها الناموس الذي يعد مصدر إزعاج للكثيرين ولاسيما وقت النوم.



ولكن هناك العديد من الوصفات التي يمكن التخلص من خلالها من الناموس حتى لا نتعرض للدغاته بعيدًا عن استخدام المبيدات الحشرية اليت قد تؤثر سلبًا على الجهاز التنفسي.

ويمكن مكافحة الناموس من خلال استخدام أوراق النعناع في طرده، فضًلا عن الرائحة الناتجة عن إحراق الخشب التي تسهم كثيرًا في قتل الناموس؛ حيث يمكن إشعال النار في قطع الخشب الصغيرة، في الشرفة أو خارج باب المنزل، مباشرةً، لإبعاد الحشرات.

الثلج الجاف الموزع في مصيدة الناموس يبعث ثاني أُكسيد الكربون، الذي يقضي على الناموس.

العلاج المنزلي الأكثر فعالية لصد الناموس هو البن، الذي يُنثر في أوعية، على أن توزع الأخيرة في غرف المنزل أو في حديقته، وتحديدًا أينما وجدت مياه راكدة.

كما تعد أوراق الريحان، فعّالة في القضاء على البعوض والناموس. في هذا الإطار، توزع أوراق الريحان الطازجة، في آنية، على أن توضع الأخيرة في مدخل المنزل.

ويسهم الخل الأبيض في إبعاد الناموس؛ تُصبّ 3 أكواب من الماء، بالإضافة إلى كوب من الخل، في زجاجة مزودة ببخاخ، مع الرش في أنحاء المنزل. في هذا الإطار، ويمكن أيضًا، استخدام خل التفاح.

تشمل الطرق الشائعة لطرد الحشرات، بما في ذلك الناموس، تقطيع البصل إلى شرائح وتوزيع الأخيرة في وعاء محتو على الماء.