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الخميس 02 مايو 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

انتهاء برد الليل.. ظواهر جوية مرتبطة بشهر بشنس

شهر بشنس
شهر بشنس

 أيام قليلة ونودع شهر برمودة، ليبدأ شهر بشنس وتحديدًا في التاسع من مايو الجاري، الذي يعد الشهر التاسع في التقويم القبطي الذي يرجع بداية تأريخه إلى عام 1235 قبل الميلاد، عندما قسم الفراعنة السنة إلى 12 شهرًا، وكان كل شهر يحتوي على 30 يومًا، يُضاف إليها 5 أيام، تُعرف باسم الشهر الصغير، أو أيام النسي.

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شهور السنة القبطية
كما تسمى شهور السنة القبطية، أو التي تُعرف أحيانًا باسم السنة المصرية، أو الفرعونية والتي تبدأ بشهر "توت، بابه، هاتور، كيهك، طوبة، أمشير، برمهات، برمودة، بشنس، بؤونة، أبيب، مسرى.

بداية شهر بشنس 
ومن المقرر أن يبدأ شهر بشنس يوم 9 مايو الجاري حتى 7 يونيو المقبل، حيث يعد أول أشهر موسم الحصاد في مصر القديمة.

ظواهر جوية مرتبطة بشهر بشنس
ويرتبط شهر بشنس دائمًا بالعديد من الظواهر الجوية المختلفة عن باقي أشهر التقويم القبطي نظرًا لارتباطه بفصل الصيف ، فمن أبرز سماته انتهاء برودة الليل وتزداد درجة حرارة النهار، فضًلا عن المواسم المرتبطة بالزراعة والحصاد. 
كما يتسم شهر بشنس ببدء الموجات الحارة أو شديدة الحرارة الطويلة ، فبمجرد انتهاء موجة تبدا أخرى وترتفع درجات حرارة الليل عن الـ20 درجة مئوية بداية منتصف بشنس ولا تعود مرة أخرى وحتى نهاية الصيف أو نهاية الخريف.
كما تزداد خطورة التعرض للشمس المباشرة بسبب تعامد الشمس على مدار السرطان وسيادة موجات الاشعة الشمسية قصيرة الموجة "الأخطر"، حيث تكون الأشعة الشمسة عمودية وقوية وتتركز على مساحة أقل وتخترق سمكاً أقل من الغلاف الجوي.
وبالتالي يكون التحذير الشديد من التعرض لضربات الشمس وخاصة أثناء الموجات شديدة الحرارة.
كما يمثل شهر بشنس بداية دخول المناخ فى مصر إلى البداية الحقيقية للصيف المناخي.
ومن أشهر الامثلة المرتبطة بهذا الشهر "بشنس يكنس الغيط كنس" وذلك كناية عن الحصاد".

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