عاجل.. استقرار الأحوال الجوية مع قرب شم النسيم

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس، موضحة أن هناك استقرارًا في الأحوال الجوية ليسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب الصعيد معتدل الحرارة ليلا وفي الصباح الباكر على كافة الأنحاء حتى الثلاثاء المقبل بالتزامن مع شم النسيم.

تحذيرات من الشبورة المائية

وحذرت الهيئة، من الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية ومن نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، حتى الثلاثاء المقبل.

حالة البحرين معتدلة

وذكرت، حالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة وارتفاع الامواج من 1.5 إلى 2 متر واتجاه الرياح شمالية غربية على كافة الانحاء خلال فترة شم النسيم.

سمات فصل الربيع

ويشهد فصل الربيع أحيانًا تقلبات جوية حادة وسريعة تتكون في فصل الربيع المنخفضات الخماسينية القادمة من الصحراء الليبية وتتجه إلى الصحراء الغربية لمصر

كما تؤدي الرياح في بعض الأحيان إلى تدهور الرؤية الأفقية على الطرق أحيانًا.