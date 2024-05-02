أحمد موسى يكشف مخطط توطيين أهالي غزة في أمريكا (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك مخططا أمريكيا لتصفية القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن هناك مخططا خبيثا من قبل أمريكا بتوطين فلسطينيين من غزة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف أحمد موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء اليوم قال الإعلامي أحمد موسى، أن الإدارة الأمريكية ناقشت إخراج المزيد من الفلسطينيين من غزة ومعاملتهم كلاجئين.

وأوضح أحمد موسى أن الغرض من بناء الميناء البحري قبالة سواحل غزة هو التهجير ودعم عملية الاحتلال في غزة.

وأضاف أن المخطط الأمريكي معروف بالتواجد في غزة على غرار العراق وسوريا، موضحا أن إعلان الولايات المتحدة بناء الرصيف البحري في قطاع غزة لنقل المساعدات غرضه معلوم تماما وهو أخطر إجراء يمكنه فلعه من أمريكا.. وهو ميناء بايدن في غزة للتهجير.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تعارض عملية اقتحام رفح بل تعمل على مساعدتها من أجل الانتصار، موضحا أن واشنطن طلبت الاطلاع على خطة اقتحام رفح ولم تعارض العملية العسكرية، في الوقت الذ1ي ترفض مصر العملية تماما.

شهد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على قطاع خدمة المجتمع، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والأستاذ محمد عبد الخالق، أمين عام الجامعة؛ انطلاق قافلة جامعة الأزهر الرابعة إلى قطاع غزة والتي يسيرها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، وتضم نحو 30 شاحنة، تحتوي على ما يقرب من ألف طن مساعدات متنوعة.

وخلال تفقده للقافلة وجه الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، الشكر والتقدير لكل من أسهم في إعداد وتجهيز هذه القافلة الرابعة، داعيًا المولى -عز وجل- أن يجعل هذه الجهود المبذولة في ميزان الحسنات.



كما وجه رئيس الجامعة الشكر والتقدير لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة؛ لجهوده المخلصة في تجهيز هذه القافلة والقوافل الثلاث التي سبقتها.

وأوضح الدكتور سلامة داود أنه بجانب إرسال هذه القوافل الإغاثية استقبلت مستشفيات جامعة الأزهر العديد من مصابي قطاع غزة ومرافقيهم، وقدمت لهم الخدمات الطبية اللازمة؛ دعمًا لهم، وانطلاقًا من رسالة الأزهر الشريف العالمية.

مجلس جامعة الأزهر يعلن جاهزية الكليات لامتحانات الفصل الدراسي الثاني

وكان أعلن مجلس جامعة الأزهر في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، جاهزية كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم لبدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال الأيام المقبلة.

وأوضح رئيس الجامعة أن غرفة العمليات المخصصة لمراقبة ومتابعة أعمال الامتحانات في مختلف الكليات في حالة انعقاد دائم وتنسيق تام مع نواب رئيس الجامعة كل في موقعه، إضافة إلى عمداء ووكلاء الكليات.



وشدد رئيس الجامعة على عمداء الكليات بضرورة توفير المناخ المناسب لأداء الامتحانات، وتطبيق اللوائح والقوانين المنظمة لأعمال لجان الامتحانات بشكل صارم، وضرورة وجود الإشراف الطبي على مدار فترات الامتحانات.



وصدق مجلس جامعة الأزهر خلال انعقاده اليوم علي ترقية 22 من أعضاء هيئة التدريس إلى درجة أستاذ، وترقية 49 مدرسًا إلى درجة أستاذ مساعد، وتعين عدد 92 مدرسًا.

مجلس جامعة الأزهر يشيد ببيان الإمام الأكبر والرئيس البوسني بشأن غزَّة



كما أشاد مجلس جامعة الأزهر في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، بالبيان المشترك للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والسيد دينيس بشيروفيتش، رئيس البوسنة والهرسك، بشأن ما يرتكبه الاحتلال الصهيوني الغاشم من إبادة جماعية للمدنيين في قطاع غزة، والتي تعد وصمة عار على جبين الإنسانيَّة.