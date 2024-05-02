لمسة وفاء.. يوسف الحسيني يشيد بتدشين مدينة السيسي في سيناء (فيديو)

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن ما وصلت إليه سيناء من تقدم وتطور لم يكن ليتحقق لولا التضحيات الجسيمة التي قدمتها مصر والقوات المسلحة والشرطة في الحرب على الإرهاب وإعادة الأمن والاستقرار.



وأشاد يوسف الحسيني خلال تقديم برنامج "التاسعة" المذاع على فضائية "الأولى" بالتلفزيون المصري، بخطوة تدشين اتحاد القبائل العربية لمدينة جديدة من الجيل الرابع في سيناء، تحمل اسم الرئيس عبدالفتاح السيسي.

لمسة وفاء من أبناء سيناء للقائد والزعيم

وأكد يوسف الحسيني أن هذه الخطوة بمثابة لمسة وفاء من أبناء سيناء للقائد والزعيم الذي وضع سيناء على خريطة التنمية للمرة الأول.

وافتتح النائب البرلماني والمتحدث باسم اتحاد القبائل العربية مصطفى بكري، جلسة تدشين وفد سياسي ورياضي وإعلامي ورموز مجتمعية وعدد من شيوخ القبائل مدينة السيسي في سيناء.

وقال بكري في كلمة نقلتها قناة “إكسترا نيوز”، مساء اليوم الأربعاء، إن سيناء قدمت العديد من الشهداء على مر العصور، وإنها تحررت من الاستعمار والقوى الإرهابية الغاشمة التي خططت لاختطافها والتآمر ضد الوطن.

ووجه بكري التحية إلى الشيخ إبراهيم العرجاني واصفا إياه بالابن البار، وللرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أخذ على عاتقه مهمة تحرير سيناء ومحاربة الإرهاب ووضع أرض الفيروز على خريطة التنمية للمرة الأولى في تاريخها.

ومدينة السيسي التي تقع بمنطقة العجراء في رفح، تقع تحت تصرف القوات المسلحة، وسيجري إنشاؤها لكي تكون مجتمع تنموي يخدم سكان المنطقة، لكن لم تعلن محافظة شمال سيناء من جانبها عن أية معلومات تخص المشروع.



وفي منتصف نوفمبر2023، أعلن ‘اتحاد قبائل سيناء’، وضع حجر الأساس لمدينة العجراء شرق مدينة الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، بمشاركة رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، ورئيس اتحاد قبائل سيناء الشيخ، إبراهيم العرجاني، وقائد الجيش الثاني، اللواء محمد ربيع، ومحافظ شمال سيناء، اللواء عبد الفضيل شوشة.

وقال الاتحاد، إن مدينة العجراء الجديدة تتكون من قرابة 900 بيت، توفر السكن لـ3500 نسمة من أهالي سيناء في هذه المدينة الجديدة. وسيتم أيضاً تنفيذ المرحلة الثانية من مدينة رفح الجديدة، حيث جرى تنفيذ 4352 وحدة سكنية في المرحلة الأولى، ومن المخطط بدء تنفيذ 9248 وحدة سكنية أخرى في المرحلة الثانية واستكمال منطقة المنشآت الخدمية.

إنشاء مجتمعات تنموية في وسط سيناء

وقال رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي إنه جرى تنفيذ 11 تجمعاً تنموياً في شمال ووسط سيناء، بما في ذلك منازل بدوية في بئر العبد ونخل والحسنة، وإسكان اجتماعي في مناطق أخرى، بالإضافة إلى الموافقة على إنشاء مشروعات أخرى تشمل 21 تجمعاً، مقسمة على 3 مراكز رئيسية، بواقع 6 تجمعات في رفح لاستيعاب 37 ألف نسمة و11 تجمعاً في الشيخ زويد لاستيعاب 27 ألف نسمة، و4 تجمعات في العريش لاستيعاب 5 آلاف نسمة، وإقامة مدارس ومستشفيات ومراكز خدمات وتطوير البنية التحتية لتحسين جودة الحياة في المنطقة.