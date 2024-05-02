خبير: الاحتلال الإسرائيلي لا يخشى القانون الدولي إطلاقا (فيديو)

قال الدكتور أيمن سلامة، خبير القانون الدولي، إن السياسة تفسد عمل القانون الدولي بنسبة 100%، فالأحكام الخاصة بالعدل الدولية، نهائية، وباتة، وملزمة، ولا يجوز الطعن على محكمة العدل الدولية؛ لأنها المحكمة العليا للأمم المتحدة، ولكن قرارتها تذهب إلى مجلس الأمن لتنفيذها".

وتساءل سلامة، خلال لقائه مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج الشاهد، المذاع عبر قناة إكسترا نيوز، ما قدمته إسرائيل من مرافعات أمام محكمة العدل الدولية؛ لم تكن دفوعا قانونية، بل مراسلات واهية، وكانت إفكا وزورا وبهتانا، كما تمحورت الدفوع القانونية حول فكرة "الدفاع عن النفس".

الاحتلال الإسرائيلي لا يخشى القانون الدولي ولا المجتمع الدولي إطلاقا

وأضاف خبير القانون الدولي: "هل محكمة العدل الدولية أخذت بحرف واحد من كلمة الدفاع عن النفس التي ألقاها الدفاع الإسرائيلي؟، الإجابة قطعا ”لا"، لم تأخذ بها، فالاحتلال الإسرائيلي لا يخشى القانون الدولي ولا المجتمع الدولي إطلاقا".

شهد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على قطاع خدمة المجتمع، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والأستاذ محمد عبد الخالق، أمين عام الجامعة؛ انطلاق قافلة جامعة الأزهر الرابعة إلى قطاع غزة والتي يسيرها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، وتضم نحو 30 شاحنة، تحتوي على ما يقرب من ألف طن مساعدات متنوعة.

وخلال تفقده للقافلة وجه الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، الشكر والتقدير لكل من أسهم في إعداد وتجهيز هذه القافلة الرابعة، داعيًا المولى -عز وجل- أن يجعل هذه الجهود المبذولة في ميزان الحسنات.



كما وجه رئيس الجامعة الشكر والتقدير لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة؛ لجهوده المخلصة في تجهيز هذه القافلة والقوافل الثلاث التي سبقتها.

وأوضح الدكتور سلامة داود أنه بجانب إرسال هذه القوافل الإغاثية استقبلت مستشفيات جامعة الأزهر العديد من مصابي قطاع غزة ومرافقيهم، وقدمت لهم الخدمات الطبية اللازمة؛ دعمًا لهم، وانطلاقًا من رسالة الأزهر الشريف العالمية.

مجلس جامعة الأزهر يعلن جاهزية الكليات لامتحانات الفصل الدراسي الثاني

وكان أعلن مجلس جامعة الأزهر في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، جاهزية كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم لبدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال الأيام المقبلة.

وأوضح رئيس الجامعة أن غرفة العمليات المخصصة لمراقبة ومتابعة أعمال الامتحانات في مختلف الكليات في حالة انعقاد دائم وتنسيق تام مع نواب رئيس الجامعة كل في موقعه، إضافة إلى عمداء ووكلاء الكليات.



وشدد رئيس الجامعة على عمداء الكليات بضرورة توفير المناخ المناسب لأداء الامتحانات، وتطبيق اللوائح والقوانين المنظمة لأعمال لجان الامتحانات بشكل صارم، وضرورة وجود الإشراف الطبي على مدار فترات الامتحانات.



وصدق مجلس جامعة الأزهر خلال انعقاده اليوم علي ترقية 22 من أعضاء هيئة التدريس إلى درجة أستاذ، وترقية 49 مدرسًا إلى درجة أستاذ مساعد، وتعين عدد 92 مدرسًا.

مجلس جامعة الأزهر يشيد ببيان الإمام الأكبر والرئيس البوسني بشأن غزَّة

كما أشاد مجلس جامعة الأزهر في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، بالبيان المشترك للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والسيد دينيس بشيروفيتش، رئيس البوسنة والهرسك، بشأن ما يرتكبه الاحتلال الصهيوني الغاشم من إبادة جماعية للمدنيين في قطاع غزة، والتي تعد وصمة عار على جبين الإنسانيَّة.