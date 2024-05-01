جهاد جريشة: ركلة جزاء الإسماعيلي صحيحة.. وربيعة لا يستحق الانذار الثاني

أكد جهاد جريشة الحكم الدولي السابق، أن ركلة الجزاء المحتسبة لصالح الإسماعيلي ضد الأهلي بسبب إهمال رامي ربيعة مدافع الفريق الأحمر، وهي قرار صحيح من الحكم أحمد الغندور، الذي أدار اللقاء.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "حدث صدام في القدم بين ربيعة ومهاجم الإسماعيلي الذي سقط على الأرض، والإهمال الذي حدث من لاعب الأهلي لم يكن مقصودًا لكن يعاقب عليه".

وأضاف: "ركلة الجزاء صحيحة، وربيعة لم يستحق بطاقة صفراء ثانية، لأنها لم تكن فرصة محققة، وتنفيذ الكرة من عبدالرحمن مجدي ودخول اللاعبين إلى منطقة الجزاء لا يعاقب عليه اللاعبين إلا لو حدث تأثير، وبمقارنتها بلعبة المقاولون العرب فأن القرار للحكم باحتساب ركلة حرة مباشرة صحيح 100%".

وواصل: "الأهلي طالب باحتساب ركلتين جزاء أحدهما في الشوط الأول وكان وضع يد مدافع الإسماعيلي سليم، أما كرة إمام عاشور كان "تمثيل" وكان من الممكن انذاره بالبطاقة الصفراء".

وزاد: "محمد نصر مدافع الإسماعيلي استحق بطاقة صفراء، وبمجرد وضع يديه على الحكم الغندور كان يجب اشهار البطاقة الحمراء مباشرة، ولو حصل على طرد مباشر كان سيعاقب من لجنة المسابقات، لمنع الاحتكاك بأي حكم مستقبلا".

وأشاد جريشة، بالحكم احمد الغندور الذي قدم مستوى جيد خلال مباراة الأهلي والإسماعيلي، ولم يكن هناك أي خطأ مؤثر في الـ90 دقيقة، والتحفظ الوحيد كان لعدم اشهار البطاقة الحمراء مباشرة لـ محمد نصر وليس الانذار الثاني.

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