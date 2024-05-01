المستندات المطلوبة في مسابقة التربية والتعليم الجديدة

كشف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن المستندات المطلوبة في التقديم في مسابقة التربية والتعليم الجديدة.

ونوه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برفع أصول المستندات المطلوبة في مسابقة وزارة التربية والتعليم بصيغة jpg، على ألا يتعدى حجم الملف الواحد (1) ميجا

ويفتح باب التقديم في مسابقة التربية والتعليم الجديدة للتعاقد مع 18 ألفا و886 في وظيفة معلم مساعد للصفوف الابتدائية الرابع، والخامس، والسادس.

ويتاح التقديم في مسابقة التربية والتعليم الجديدة في الفترة من 14 إلى 27 مايو المقبل، على موقع بوابة الوظائف الحكومية.

كما يتاح التقديم في مسابقة تعيين التربية والتعليم الجديدة بست مواد، هي: اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات، والعلوم، والدراسات الاجتماعية، والحاسب الآلي.

وتشمل الكليات المطلوبة في مسابقة تعيين التربية والتعليم الجديدة: كلية التربية (أساسي/ عام / خاصة / أزهر)، وكلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل (البرنامج التربوي) جامعة الزقازيق، وكلية علوم ذوي الإحتياجات الخاصة جامعة بني سويف.

كما تتاح مسابقة التربية والتعليم لخريجي كلية العلوم الأزهرية بجنوب سيناء، وكلية الدراسات الإنسانية بجامعة الازهر (شعبة التربية)، وكلية التربية النوعية (شعبة تكنولوجيا التعليم تخصص حاسب آلي / شعبة إعداد معلم الحاسب الآلي).

ويتاح التقديم في مسابقة التربية والتعليم لخريجي تلك الكليات بشرط الحصول على دبلوم تربوي، وهي: كلية الآداب، وكلية دار العلوم، وكلية الألسن، وكلية اللغات والترجمة، وكلية اللغة العربية (الشعبة العامة)، وكلية الدراسات الإسلامية والعربية (شعبة اللغة العربية)، وكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين القاهرة (الشعبة العامة)، وكلية الدراسات الإنسانية، وكلية العلوم كافة التخصصات عدا (الفلك والأرصاد الجوية)، وكلية الهندسة تخصص حاسبات، وكلية الحاسبات والمعلومات أو ما يعادلها، وكلية نظم المعلومات الإدارية ( قسم نظم المعلومات الإدارية).

المستندات المطلوبة في مسابقة التربية والتعليم