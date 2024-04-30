آلية إعادة تدريبات مسابقة 30 ألف معلم الدفعة الأولى

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن آلية إعادة اجتياز التدريبات في مسابقة 30 ألف معلم الدفعة الأولى.

ونوهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأنه يمكن للمعلمين والمعلمات الذي تقدموا بالتظلمات في مسابقة 30 ألف معلم للعام الأول في التوقيتات التالية: تسجيل البيانات الأساسية في المدة 1 لـ 5 مايو 2024، تسجيل البيانات الاجتماعية في المدة من 4 لـ 8 مايو 2024.

رابط إجراءات إعادة تدريبات مسابقة 30 ألف معلم

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بضرورة قيام المعلمين والمعلمات الذي تقدموا بالتظلمات في مسابقة 30 ألف معلم للعام الأول بالتسجيل من هنا.



ولفتت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أنه على المعلمين المستهدفين إرسال تعليمات إعادة اجتياز التدريبات من خلال المديريات التعليمية بالمحافظات.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حرص الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على المتابعة المستمرة لكل المستجدات المتعلقة بمسابقة 30 ألف معلم في الدفعة الأولى.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه تم التنسيق مع الجهة المعنية لإجراء إعادة اجتياز التدريبات للمعلمين والمعلمات ممن قاموا بتقديم التظلمات إلى المديريات التعليمية.



وتأتي مسابقة 30 ألف معلم تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتلبية احتياجات وزارة التربية والتعليم بالتعاقد مع 150 ألف معلم مساعد.

وكان رئيس الوزراء قد وجه بتنفيذ مسابقة أخرى في شهر يونيو المقبل، تشمل الأعداد غير المستوفاة من المسابقتين الأولى والثانية والبالغ عددهم حتى تاريخه 23232 معلم مساعد، وتضم معلم مساعد رياض أطفال ومعلم مساعد مادة.

وذكر رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أنه بانتهاء مسابقتي العام الحالي يكتمل التعاقد مع 30 ألف معلم للعام الثالث على التوالي، على أن يتبقى التعاقد مع 60 ألف آخرين على عامين.

وأتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تقديم المعلمين للمسابقة من خلال موقعه الإلكتروني على الإنترنت، مع رفع الأوراق المطلوبة، وبعد مراجعة مستندات المتقدمين، يعلن الجهاز نتائج أولية، بإصدار كشوف تضم من تنطبق عليهم الشروط وهم مؤهلون لخوض اختبارات القبول، مع خضوع المتقدمين لاختبارات في التخصص ومجالات أخرى عامة، وبناء على النتائج يتم اختيار الناجحين للتعاقد معهم.

