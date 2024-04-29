كشف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن قيمة رسوم التقديم في مسابقة التربية والتعليم الجديدة.

وأوضح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن رسوم التقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تبلغ 26 جنيها فقط.

وذكر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن سداد رسوم مسابقة التربية والتعليم يكون لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن طريق الإيداع بأحد فروع البنوك الآتية: البنك الأهلي المصري، أو بنك مصر، وبنك القاهرة، والتي تعمل في نظام التمويل الحكومي بكافة محافظات الجمهورية.

ويكون سداد رسوم التقديم في مسابقة التربية والتعليم على حساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 0781200/450/9 حـ/ حصيلة رسوم أداء شغل الوظائف الحكومية، بخلاف مصروفات الإيداع.

ويجب أن يكون تاريخ الإيصال لاحق لتاريخ نشر الإعلان والتأكيد على أن يذكر به اسم المتقدم والرقم القومى والوظيفة المتقدم عليها.

موعد فتح باب التقديم في مسابقة التربية والتعليم

وأعلن جهاز التنظيم والإدارة موعد فتح باب التقديم في مسابقة التربية والتعليم الجديدة للتعاقد مع 18 ألفا و886 في وظيفة معلم مساعد للصفوف الابتدائية الرابع، والخامس، والسادس.

ويفتح الجهاز باب التقديم في مسابقة التربية والتعليم الجديدة في الفترة من 14 إلى 27 مايو المقبل، على موقع بوابة الوظائف الحكومية.

ويتاح التقديم في مسابقة تعيين التربية والتعليم الجديدة بست مواد، هي: اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات، والعلوم، والدراسات الاجتماعية، والحاسب الآلي.

ويتاح التقديم في مسابقة تعيين التربية والتعليم الجديدة لخريجي كليات: كلية التربية (أساسي/ عام / خاصة / أزهر)، وكلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل (البرنامج التربوي) جامعة الزقازيق، وكلية علوم ذوي الإحتياجات الخاصة جامعة بني سويف.

كما تشتمل مسابقة التربية والتعليم خريجي كلية العلوم الأزهرية بجنوب سيناء، وكلية الدراسات الإنسانية بجامعة الازهر (شعبة التربية)، وكلية التربية النوعية (شعبة تكنولوجيا التعليم تخصص حاسب آلي / شعبة إعداد معلم الحاسب الآلي).

ويتاح التقديم في مسابقة التربية والتعليم لخريجي تلك الكليات بشرط الحصول على دبلوم تربوي، وهي: كلية الآداب، وكلية دار العلوم، وكلية الألسن، وكلية اللغات والترجمة، وكلية اللغة العربية (الشعبة العامة)، وكلية الدراسات الإسلامية والعربية (شعبة اللغة العربية)، وكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين القاهرة (الشعبة العامة)، وكلية الدراسات الإنسانية، وكلية العلوم كافة التخصصات عدا (الفلك والأرصاد الجوية)، وكلية الهندسة تخصص حاسبات، وكلية الحاسبات والمعلومات أو ما يعادلها، وكلية نظم المعلومات الإدارية ( قسم نظم المعلومات الإدارية).

