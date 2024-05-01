الأربعاء 01 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بمشاركة ٥٠٠ طليع وطليعة..

"الشباب والرياضة " تطلق فعاليات مشروع "قوافل حياة كريمة " بشمال سيناء

بوابة الوفد الإلكترونية

أطلقت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحى،  فعاليات مشروع تنشيط القري الأكثر  إحتياجا تحت شعار " قوافل حياة كريمة " ، وذلك بقرية الطويل بمحافظة شمال سيناء،  بمشاركة  ٥٠٠ طليع وطليعة .

شملت القافلة تقديم عروض فنية و ألعاب رياضية وترويحية وورش فنية لطلائع و شباب و فتيات القرية، بالإضافة الي إقامة ندوات ضمن برنامج التوعية الدينية و الأخلاقي و المؤتمر الوطني و برنامج حماية جيل انت أقوى من المخدرات وريحانة والقافلة الطبية و ذلك ضمن فعاليات"  قوافل حياة كريمة "

وتخللت الفعاليات تقديم  عروض للعرائس التي رسمت البهجة و الفرحه علي وجوة الطلائع المشاركين ، وفي ختام القافلة تم توزيع هدايا لعب أطفال .

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