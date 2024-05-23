عاجل.. انخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء خلال الـ48 ساعة المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس، موصحة أن هناك انكسار للموجة شديدة الحرارة التي تشهدها البلاد خلال الفترة الحالية اعتبارًا من غدًا الجمعة والسبت لتنخفض درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد بقيم تتراوح ما بين 4 إلى 5 درجات مئوية.

استمرار الموجة شديدة الحرارة اليوم الخميس

وأضافت الهيئة، أن الموجة شديدة الحرارة تستمر اليوم الخميس على أغلب الانحاء ليسود طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء حار على السواحل الشمالية الشرقية مائل للحرارة على السواحل الغربية معتدل ليلا على شمال البلاد مائل للحرارة على جنوب البلاد.

سمات فصل الربيع

يتسم فصل الربيع بالاعتدال في درجات الحرارة في بعض الأحيان.

ويشهد أحيانًا هذا الفصل تقلبات جوية حادة وسريعة تتكون في فصل الربيع المنخفضات الخماسينية القادمة من الصحراء الليبية وتتجه إلى الصحراء الغربية لمصر

تؤدي الرياح في بعض الأحيان إلى تدهور الرؤية الأفقية على الطرق أحيانًا

كما يحدث انقلاب حراري وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ويؤدي إلى سقوط أمطار متفاوتة على مناطق من شمال البلاد

وينشط منخفض البحر الأحمر "السودان الموسمي"، ويؤثر على جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء، ويؤدي لسقوط أمطار تصل لحد السيول على المناطق الجبلية.