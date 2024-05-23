الخميس 23 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

عاجل.. انخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء خلال الـ48 ساعة المقبلة

الطقس
الطقس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس، موصحة أن هناك انكسار للموجة شديدة الحرارة التي تشهدها البلاد خلال الفترة الحالية اعتبارًا من غدًا الجمعة والسبت لتنخفض درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد بقيم تتراوح ما بين 4 إلى 5 درجات مئوية.

txt

الأرصاد تعلن موعد انتهاء الموجة الحارة في القاهرة والمحافظات (فيديو)

txt

الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة شديدة الحرارة (فيديو)

استمرار الموجة شديدة الحرارة اليوم الخميس 
وأضافت الهيئة، أن الموجة شديدة الحرارة تستمر اليوم الخميس على أغلب الانحاء ليسود طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء حار على السواحل الشمالية الشرقية مائل للحرارة على السواحل الغربية معتدل ليلا على شمال البلاد مائل للحرارة على جنوب البلاد.

سمات فصل الربيع 
يتسم فصل الربيع بالاعتدال في درجات الحرارة في بعض الأحيان.
ويشهد أحيانًا هذا الفصل تقلبات جوية حادة وسريعة تتكون في فصل الربيع المنخفضات الخماسينية القادمة من الصحراء الليبية وتتجه إلى الصحراء الغربية لمصر
تؤدي الرياح في بعض الأحيان إلى تدهور الرؤية الأفقية على الطرق أحيانًا
كما يحدث انقلاب حراري وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ويؤدي إلى سقوط أمطار متفاوتة على مناطق من شمال البلاد
وينشط منخفض البحر الأحمر "السودان الموسمي"، ويؤثر على جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء، ويؤدي لسقوط أمطار تصل لحد السيول على المناطق الجبلية.

مواد متعلقة

رياح خفيفة.. تفاصيل حالة الطقس بالإمارات اليوم الخميس

الأرصاد تعلن موعد انتهاء الموجة الحارة في القاهرة والمحافظات (فيديو)

استمرار الموجة شديدة الحرارة.. حالة الطقس المتوقعة غدا

الأرصاد تحذر من الموجة الحارة.. حالة الطقس غدًا في مصر

الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس حتى نهاية الأسبوع (فيديو)

الأرصاد تُحذر من استمرار موجة الحر.. درجات الحرارة
الجريدة الورقية