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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

سيدات الأهلي يتأهلن لنصف نهائي بطولة أفريقيا للطائرة

فريق سيدات الأهلي
فريق سيدات الأهلي للكرة الطائرة

تأهل الفريق الأول للكرة الطائرة «سيدات» بالنادي الأهلي إلى نصف نهائي البطولة الإفريقية للأندية التي تقام في ضيافة النادي حتى 4 مايو الجاري، وذلك بعد الفوز على فريق مصنع الكحول الإثيوبي بنتيجة 3/0، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم في دور ربع نهائي البطولة.

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سيدات الزمالك يتأهلن لنصف نهائي بطولة أفريقيا للطائرة

‏‎وأقيمت المباراة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، ونجح فريق سيدات طائرة الأهلي في فرض سيطرته على المباراة بفضل الإعداد الجيد والإرسالات القوية ليتأهل الفريق إلى نصف النهائي.

‏‎فاز «سيدات طائرة الأهلي» في الشوط الأول للمباراة بنتيجة 25-10، ثم واصل الفريق أداءه القوي ليحصد الشوط الثاني بنتيجة 25-11، ثم حسم الفريق المباراة بعد الفوز في الشوط الثالث بنتيجة 25-9.

وكان «سيدات طائرة الأهلي» قد فاز على سان دوني بنتيجة 3-0 في المباراة الماضية.

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