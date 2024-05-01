سيدات الزمالك يتأهلن لنصف نهائي بطولة أفريقيا للطائرة
تأهل الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات"، إلى الدور قبل النهائي من بطولة أفريقيا للأندية، وذلك بعد فوزه على مايو كاني الكاميروني بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، على الصالة المغطاة بالنادي الأهلي، ضمن منافسات دور الـ8 .
وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:-
25- 13
25- 17
26- 24
والجدير بالذكر، أن طائرة الزمالك "سيدات" تأهل لدور الـ8، من بطولة أفريقيا للأندية، بعد فوزه علي سوكوسيم السنغالي بنتيجة 0/3، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الثلاثاء، ضمن منافسات دور الـ16.
ويتكون الجهاز الفني لفريق طائرة الزمالك "سيدات" من : "أحمد مصطفى رئيساً، أحمد فتحي مديراً فنياً، أشرف عبدالعال مدرباً، بلال وتوت مخططاً للأحمال، عبدالرحمن إبراهيم محللاً، سمية ناجح أخصائياً للعلاج الطبيعي، هبة حسنين إدارياً.