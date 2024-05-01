أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة في الجامعات الحكومية.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة.

قيادات جامعية جديدة

وجاءت قرارات تعيين قيادات جامعية جديدة على النحو التالي: الدكتور أسعد علي أحمد، عميدًا لكلية التربية الرياضية "بنين" جامعة الإسكندرية، والدكتور محمد أحمد حسن هيكل، عميدًا لكلية العلوم جامعة بنها.

☆ د. أماني محمد عبدالعزيز عوض، عميدًا لكلية التربية جامعة دمياط.

وشملت قرارات تعيين قيادات جامعية جديدة تعيين الدكتورة نجلاء حسني الأشرف إبراهيم، عميدًا لكلية التربية النوعية جامعة كفر الشيخ، والدكتورة عفاف عبدالعزيز عبدالعزيز، عميدًا لكلية التمريض جامعة طنطا.

كما شملت قرارات تعيين قيادات جامعية جديدة تعيين الدكتورة فاتن أحمد صديق أبوطالب، عميدًا لكلية طب الأسنان جامعة طنطا، والدكتورة عبير عبدالحميد محمد علم الدين، عميدًا لكلية العلوم جامعة طنطا.

وتتضمنت قرارات تعيين قيادات جامعية جديدة تعيين الدكتور أسامة حجازي عبد السلام عبد الرحمن، عميدًا لمعهد الكبد القومي جامعة المنوفية.

وحدد قرار وزير التعليم العالى بشأن إعادة تشكيل لجنة اختيار قيادات جامعية، 8 درجات لمهارات الاتصال وتضم معيار إجادة اللغة ومعيار حول مهارات العرض الفعال.

كما تم تخصيص 8 درجات لإدارة الأصول المالية والموارد البشرية 8 درجات، وتضم معايير التجديد فى مصادر الدخل وإدارة الموارد البشرية، و8 درجات للقدرات البحثية.

كما تم تخصيص 8 درجات للقدرات العامة وتشمل التطوير الذاتى المستمر والمظهر العام، والأنشطة الاجتماعية و8 درجات لمدى تطابق الخطة المقدمة مع واقع الجامعة وإمكانية تطبيقها.