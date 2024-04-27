وزير التعليم العالي يوجه بسرعة إعلان جداول امتحانات الجامعات

وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الجامعات بسرعة إعلان الكليات لجداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني قبل موعدها بفترة كافية.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، اليوم السبت، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقر الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا في برج العرب.

وأكد وزير التعليم العالي ضرورة استعداد الجامعات والمعاهد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي.

ونبه وزير التربية والتعليم إلى ضرورة تواجد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المُعاونة بالجامعات؛ لضمان تحقيق الانضباط ونجاح سير أعمال الامتحانات.

وزير التعليم العالي يوجه بربط المنتج البحثي بالصناعة

ونوه وزير التعليم العالي بضرورة تركيز الجامعات على الأبحاث العلمية والأفكار التي يمكن تحويلها إلى ابتكارات ومنتجات قابلة للتطبيق يكون لها مردود اقتصادي على المُجتمع.

ولفت وزير التعليم العالي إلى ضرورة ربط المنتج البحثي بالصناعة، وتوجيه الأبحاث العلمية لخدمة المجتمع، ومواجهة التحديات التي تواجه النمو الاقتصادي، ودعم مجتمع الصناعة والاقتصاد الوطني، وتعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات ومجتمع الصناعة والأعمال والمُؤسسات الإنتاجية.

ونبه وزير التعليم العالي بضرورة توظيف إمكانات المُؤسسات الأكاديمية والعلمية؛ لخدمة كافة الاحتياجات التنموية التي تواجه المناطق الجغرافية بجميع أنحاء الجمهورية.



ووجه وزير التعليم العالي بأهمية تفعيل دور التحالفات الإقليمية التي تم توقيعها بين المؤسسات الأكاديمية والإنتاجية والصناعية، وتنفيذ خطة التحالفات الإقليمية لدعم البحث العلمي للصناعة والاقتصاد الوطني.

وأشار وزير التعليم العالي إلى أهمية مواجهة التحديات التي تواجه الأقاليم الجغرافية المختلفة على مستوى الجمهورية، ودعم تحويل المؤسسات التعليمية إلى مؤسسات ابتكارية تُسهم في جذب الكوادر العلمية المُتميزة، تنفيذًا للمبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، التي تحظى بدعم ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتماشيًا مع تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.



وأشاد وزير التعليم العالي بدور الجامعات في إطلاق القوافل الطبية والبيطرية والزراعية، والمساهمة الإيجابية في بناء القدرات بالمجالات الصحية والبيئية والبيطرية والاجتماعية، بالتعاون مع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"؛ تفعيلًا لدور الجامعات في خدمة المجتمع وتنمية البيئة على مستوى جميع المحافظات.

وثمن وزير التعليم العالي جهود الجامعات في تنمية الوعي الطلاب، من خلال تنظيم الندوات التثقيفية والتوعوية، وتنظيم رحلات طلابية للمشروعات القومية الضخمة، حتى يتعرف الطلاب على حجم المشروعات التي يتم تنفيذها بمختلف أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى تنمية الولاء والانتماء لدى الطلاب ومواجهة الأفكار الهدامة وغير السوية التي تهدد المجتمع وثوابته.

