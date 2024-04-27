وزير التعليم العالي: دعم الصناعة والاقتصاد الوطني بالأبحاث العلمية

وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بدعم مجتمع الصناعة والاقتصاد الوطني من خلال الأبحاث العلمية المرتبطة بتحديات المجتمع.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، اليوم السبت، برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقر الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا في برج العرب.

وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي ضرورة تركيز الجامعات على الأبحاث العلمية والأفكار التي يمكن تحويلها إلى ابتكارات ومنتجات قابلة للتطبيق حتى يكون لها مردود اقتصادي.

وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى ضرورة ربط المنتج البحثي بالصناعة، وتوجيه الأبحاث العلمية لخدمة المجتمع، ومواجهة التحديات التي تواجه النمو الاقتصادي، وتعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات ومجتمع الصناعة والأعمال والمؤسسات الإنتاجية.

ونبه وزير التعليم العالي بضرورة توظيف إمكانات المؤسسات الأكاديمية والعلمية؛ لخدمة جميع الاحتياجات التنموية التي تواجه المناطق الجغرافية بجميع أنحاء الجمهورية.

وزير التعليم العالي يوجه بالاستعداد للامتحانات

ووجه وزير التعليم العالي الجامعات بسرعة إعلان الكليات لجداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني قبل موعدها بفترة كافية.

وأكد وزير التعليم العالي ضرورة استعداد الجامعات والمعاهد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي، مع ضرورة تواجد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة في الجامعات.

ولفت وزير التعليم العالي إلى ضرورة تنفيذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان تحقيق الانضباط ونجاح سير أعمال الامتحانات.

ونبه وزير التعليم العالي والبحث العلمي بأهمية تفعيل دور التحالفات الإقليمية التي تم توقيعها بين المؤسسات الأكاديمية والإنتاجية والصناعية، وتنفيذ خطة التحالفات الإقليمية لدعم البحث العلمي للصناعة والاقتصاد الوطني.

وزير التعليم العالي: تحويل المؤسسات التعليمية إلى ابتكارية

وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أهمية مواجهة التحديات التي تواجه الأقاليم الجغرافية المختلفة على مستوى الجمهورية.

ولفت وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى دعم تحويل المؤسسات التعليمية إلى مؤسسات ابتكارية تسهم في جذب الكوادر العلمية المتميزة.

وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن ذلك تنفيذًا للمبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، التي تحظى بدعم ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتماشيًا مع تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

