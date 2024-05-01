تجرد مدمن مخدرات في صورة اب ، تخلي من كل مشاعر الأبوة والرحمة، وأدمن حفلات التعذيب لابنته الصغيرة التي تبلغ من العمر 5 سنوات، كما أدمن المواد المخدرة التي حولته إلى وحش كاسر

مدمن مخدرات يقيم حفلات تعذيب علي جسد طفلته بالهرم|ما القصة

توجهت الزوجة المكلومة إلى قسم شرطة الهرم والدموع تنهمر من عينيها وفي يدها طفلة صغيرة ترتعد وترتعش، بملامح وجه شبه مشوهة، بسبب ما بها من كدمات وعلامات زرقاء نتيجة حفلات التعذيب التي أقامها الأب الهمجي بلا رحمة وبدون أي سبب، إذ أفقدته المخدرات الإحساس بالأبوة، وفقد عقله وراح يعتدي على الطفلة الصغيرة بلا أي رحمة وبدون وعي بظهر المطواة، وأكدت الأم أن زوجها مدمن مخدات ويخرج عن طوره ويعتدي على ابنته بكل وحشية.

وبعرض البلاغ على اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، وجه بتحرير محضر بالواقعة وتحويل الطفلة الصغيرة إلى المستشفى لتوقيع الكشف الطبي لبيان ما بها من إصابات وأمر بسرعة ضبط الأب المتهم.

تفاصيل كارثة أخلاقية بين فتاة وشقيقها هزت عزبة الهجانة

شهدت منطقة عزبة الهجانة التابعة لقسم ثالث مدينة نصر ، بمحافظة القاهرة ، كارثة أخلاقية بعد أن كشفت تحريات رجال المباحث عن جريمة زنا محارم بين فتاة وشقيقها داخل مسكنها بمدينة نصر.

كانت بداية الواقعة المأساوية، بلاغ تلقته الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن القاهرة ، بالعثور على طفلة مولودة ملقاة في منطقة عزبة الهجانة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث.

وبإجراء الفحص والتحري تم تحديد هوية الشخص ملقي المولودة، وبضبطه أقرَّ أن أحد أصدقائه طلب منه التخلص من المولدة بإلقائها أمام إحدى دور رعاية الأطفال اليتامى، وتم ضبط الأخير وبمواجهته أقر بمضمون ما سبق.

كما حاولت أسرة الفتاة وشقيقها التستر على الجريمة بعد حمل الفتاة البالغة من العمر 22 سنة من شقيقها صاحب الـ 19 عاما لكن مخططهما فشل.

و خططت الاسرة للتخلص من الطفلة التي حملت بها الفتاة سفاحا من شقيقها بإلقائها أمام دار أيتام، وبالفعل استعان خال المتهمين بصديقه وألقاها بالشارع.

كشف رجال المباحث ، بقسم شرطة مدينة نصر ثالث ، خيوط الجريمة الاخلاقية حتى تمكنوا من الكشف عن جريمة زنا محارم مأساوية بين الفتاة وشقيقها وتم ضبط كافة الأطراف للتحقيق معهم.

الفتاة التي أقرت بممارسة العلاقة المحرمة مع شقيقها الأصغر منها عدة مرات في فترات مختلفة في ظل غياب والديهما عن المنزل، حتى حملت من شقيقها سفاحا جراء العلاقة الآثمة.

وتجري جهات التحقيق المختصة تحقيقات حول الواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

حبس المتهمين بالشروغ في قتل عامل بكفر شكر

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية ، بحبس المتهمين بطعن عامل في مدينة كفر شكر،زذلك 4 ايام علي ذمة الاحقيقات ، حيث تبين إن سبب ارتكاب الواقعة قيام أحد المتهمين بطعنة إثر مشاجرة بينهما للخلاف على مبلغ مالي كان المتهم اقترضه من المجني عليه.

وعندما طلب المجني عليه من المتهم رد المبلغ نشبت بينهما مشاجرة قام الأخير بطعنه، وفر هاربا بصحبة زميله، وتم نقل المصاب إلى المستشفى وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

كان مأمور مركز شرطة كفر شكر تلقى إشارة من مستشفى كفر شكر العام بوصول عامل مُصاب بجرح طعنى وبسؤاله قرر بحدوث مشادة كلامية بينه وشخصين فقام أحدهما بطعنة وفرا هاربين.

انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة وبسؤال المصاب، أفاد بقيام أحد المتهمين باقتراض مبلغ مالى منه ولدى مطالبته له برده حدثت مشاجرة بينهم وقام على إثرها بالتعدى عليه بسلاح أبيض "مطواة" مما أدى لحدوث إصابته وفرا هاربين.

وفي أحد الأكمنة ألقى القبض على المتهمين وبحوزة أحدهما السلاح المستخدم وتولت النيابة التحقيق.