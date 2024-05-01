للإستزراع السمكي... إلقاء مليوني زريعة سمك بنهر النيل في المنيا

نظرا للأهمية الكبيرة لتوفير الأسماك بأنواعها المختلفة ، والتي تعد مطلبا رئيسيا للمواطنين ، ومن الإحتياجات الضرورية للغذاء البروتيني للمواطن ، ( اللحوم – الدواجن – الأسماك ) ، تحرص مؤسسات الدولة المصرية ، ومسؤولي محافظة المنيا على تنفيذ عمليات الإستزراع السمكي سنويا والقاء مليون زريعة سمكية بنهر النيل .

حيث أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على اهتمام الدولة بتنمية الثروة السمكية ، والعمل على زيادة الإنتاج ، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإهتمام بالثروة السمكية وتنمية البحيرات ، ورفع كفاءتها لضمان استدامة الموارد السمكية، لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك وتغطية العجز في البروتين الحيواني للمواطن ، وتقليل الفجوة بين الإنتاج والإستهلاك، وخلق فرص عمل للصيادين ، جاء ذلك خلال مشاركة محافظ المنيا اليوم الأربعاء ، فى مشروع الإستزراع السمكي بإلقاء مليوني زريعة سمك في نهر النيل بمدينة المنيا ، بهدف تنمية النهر والمساهمة في إنتاج كميات من الأسماك بمواصفات إنتاجية عالية .

وذلك بحضور عامر طه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا ، والمهندس جلال فتحي مدير منطقة المنيا للثروة السمكية ، والمهندس أيمن المنصوري مدير عام منطقة وادي النيل بالفيوم، وكريمة مراد مدير إدارة المفرخات والزريعة بمنطقة وادي النيل للثروة السمكية، وعمر حسن مدير المفرخ السمكي بالمنيا، والمهندس عبد الجواد أحمد المشرف التعاوني لجمعية الاستزراع السمكي، وممثل الجمعية التعاونية لصائدي الأسماك بالمنيا.

وأوضح المهندس جلال فتحي مدير منطقة المنيا للثروة السمكية، أنه سيتم إلقاء مليوني من زريعة السمك بمدينة المنيا، من أنواع البلطي ومبروك الحشائش، المنتجة للمفرخ السمكي الصناعي بقرية المطاهرة الشرقية ، وذلك بناء على خطة تم اعتمادها من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بالمنيا ، وأضاف أن الغرض من إلقاء زريعة السمك في النيل هو المقاومة البيولوجية للمياه وتنمية نهر النيل بإنتاج أسماك بمواصفات معينه، وقد تم عمل دراسات مستفيضة عليها، لضمان سلامتها من الناحية الصحية وتحقيقها لحجم مناسب خلال فترة محددة.