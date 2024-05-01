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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

مصر للطيران تطور أسطولها البري وتضم 37 معدة جديدة للخدمة الأرضية

بوابة الوفد الإلكترونية

 صرح المهندس يحيي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران أن الشركة تعمل دائمًا علي تطوير الأسطول الجوي والبري بما يهدف إلى رفع كفاءة بيئة العمل وتقديم أفضل الخدمات للركاب حيث أن هدفنا الرئيسى هو التحسين المستمر في الخدمات المقدمة للحفاظ علي مكانة الشركة الرائدة ومواصلة المسيرة وتقديم خدمات عالية ومتميزة وأمنة لتوفير الوقت والجهد مع الالتزام التام بأعلى معايير الدقة والجودة الشاملة.

 

ويأتى ذلك في إطار خطة الناقل الوطني مصر للطيران نحو التطور والتحديث في جميع الخدمات المقدمة للعملاء وحرصها علي تنفيذ توجيهات الدولة المصرية نحو تحقيق طفرة تنموية شاملة في مختلف المجالات.

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وفي هذا السياق، أضاف المهندس إبراهيم فوزي رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية أنه في إطار خطة التطوير التي تنتهجها الشركة لتطوير وتحديث ورفع كفاءة جميع الأجهزة والمعدات المستخدمة انضمت للشركة 37 سيارة مختلفة الأنواع مقسمة علي النحو التالي:

 21 جرار لحقائب السفر و6 معدات إدارة كهربائية للطائرات  وعدد ٤ معدة بوشباك لجر الطائرات و6 أتوبيسات لنقل الركاب داخل المطار وجار استكمال المعدات الجديدة تباعًا.

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المعدات الجديدة

وأكد فوزي أننا حرصنا في انضمام المعدات الجديدة أن تتماشى مع أعلى المعايير الدولية للسلامة والجودة وأن تكون بمواصفات صديقة للبيئة والتى تأتى فى إطار خطة الإحلال والتطوير التى تقوم بها شركة الخدمات الأرضية خلال الثلاث سنوات الماضية والتى تهدف إلى تغيير بعض المعدات التى تقادمت، وإحلالها بمعدات جديدة  لتواكب مستوى خدمات شركات الطيران العالمية فى مجال المناولة والخدمات الأرضية.

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