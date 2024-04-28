بالصور.. مصر للطيران تحتفل بتوزيع جوائز مسابقة RAMADAN CHALLENGE

احتفلت شركة مصر للطيران بحضور كلٍ من عمرو عدوي رئيس قطاع الشئون التجارية و أشرف راتب رئيس قطاع السياحة (الكرنك) بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية، والمهندس ياسر عمران رئيس قطاع المعلومات و ريم عرابي رئيس قطاع التحالفات بالشركة القابضة لمصر للطيران؛ بتوزيع جوائز مسابقة RAMADAN CHALLENGE التي تم إطلاقها في بداية شهر رمضان الماضي من جانب إدارة الدعم الفني لنظم الحجز والبيع AMADEUS HELPDESK التابعة لقطاع الشئون التجارية بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية.

و قام عمرو عدوي رئيس قطاع الشئون التجارية بتقديم الجوائز المالية للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، حيث فاز بالمركز الأول إدارة التسعير بالقطاع التجاري، وفاز بالمركز الثاني مكتب مبيعات الكرنك قصر النيل وفاز بالمركز الثالث مكتب مبيعات المهندسين، كما تم تكريم شريف أبو العزم مدير إدارة الدعم الفني ومنسق مشاريع أماديوس و العاملين رئاسته على الإعداد والتقديم المميز للمسابقة.

مصر للطيران تحتفل بتوزيع جوائز مسابقة RAMADAN CHALLENGE

مصر للطيران تحتفل بتوزيع جوائز مسابقة RAMADAN CHALLENGE

مصر للطيران تحتفل بتوزيع جوائز مسابقة RAMADAN CHALLENGE

مصر للطيران تحتفل بتوزيع جوائز مسابقة RAMADAN CHALLENGE

و تميزت الإحتفالية بحضور أماديوس العالمية ويمثلها ياسين ملاك مدير شركة أماديوس منطقة الشرق الأوسط و لميا فاضلي مديرة إدارة عملاء مصر ولبنان وسلطنة عُمان بشركة AMADEUS العالمية.

حيث قاموا بتقديم عدة هدايا قيمة ( MOBILE PHONE- TABLET- SMART WATCH- AIR PODS ) للفائزين ومنظمي المسابقة من إدارة AMADEUS HELPDESK ، و أشار ياسين ملاك عن مدى إنبهار الإدارة العليا بفكرة المسابقة وإصرارهم على دعمها منذ اليوم الأول كما عبر عن عزمه لتطبيق الفكرة مع جميع شركات الطيران.