مصر للطيران تُكرِّم "عبدالمحسن" على تطوير تقارير الأداء على برنامج Power bi

في ضوء الاهتمام بالعنصر البشرى، الذي يمثل ثروة قومية للشركة والعمل على نشر ثقافة التميز بين العاملين، كرَّم المهندس يحيى زكريا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، المحاسب محمد عبدالمحسن صلاح الدين، بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية، على جهوده المبذولة في تطوير وتنفيذ تقارير الأداء على برنامج Power bi التي تسهم بشكل كبير في تحليل الأداء المالي للشركة يومًا بعد يوم.



وذلك بحضور الطيار محمد عليان، مساعد رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، والطيار محمد موسى، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، والسيد المحاسب محمد يوسف، رئيس القطاع المالي للشركة القابضة، والسيد المحاسب أمير طه عبدالمقصود، رئيس الإدارات العامة للشئون المالية للخطوط الجوية.



من جانبه أعرب المهندس يحيى زكريا أن هذه التكريمات هي نهج تنتهجه الشركة دائمًا لتشجيع العاملين علي بذل مزيد من العطاء وتكريم أصحاب الأداء الجيد والبصمة المتميزة على التفاني في عملهم، وقد أثنى زكريا على كفاءة العاملين بالشركة وتفانيهم في العمل والنهوض بشركتنا الوطنية بين كبرى شركات الطيران العالمية مؤكدًا أن هذا الجهد محل تقدير مستمر.



ويمثل برنامج Power bi إسهامًا قيمًا للشركة في فهم وتحليل البيانات بشكل أكثر دقة وفعالية، كما يوفر رؤى قيمة تساعد فى اتخاذ القرارات الاستراتيجية لتعزيز وتطوير أداء الشركة في الفترة المقبلة.