كاريزما

الأربعاء 01/مايو/2024 - 07:09 م 5/1/2024 7:09:53 PM

تحويل مسلسل الحشاشين إلى فيلم عالمى؛ ضرورة لتخليد عمل تاريخى مهم لأهمية هذا الموضوع الأساسى الجامع لأكثر من محور مثل مفهوم الحكم من جهة وأساليب تنفيذ مشروع هذا الحكم وما موقف القضاء والقانون والشورى من كل هذا؛ وكيف تأثرت سنوات ما بعد الحشاشين بما تركته من أسس واعمدة ورواسب.. لأن القارئ للتاريخ الحديث يمكنه أن يرصد سريعا أن فتره حكم الحشاشين لها بصماتها واشاراتها فى كثير من أدوات الحكم الحديث أو على الأقل فى رموزها وهو ما أعلنته بعض الوقائع التى عاشتها إيران فى السنوات الأولى لحكم شاه ايران رضا بهلوى، بل إن مجموعة من أوراق الوزير الإيرانى السابق كريم سنجابى كان وزيرًا للخارجية منذ عام ١٩٧٩ وشارك فى الثورة الايرانية عام ١٩٧٩ وتحالف مع الخمينى إلا أن الأخير تخلى عنه وعاش سنجابى فى باريس ثم الولايات المتحدة الأمريكية حتى وفاته عام ١٩٩٥ اشار فى مذكراته إلى أن فلسفة الحشاشين طبعت آثارها ومبادئها فى حكم ايران سواء فى سنوات الخمينى وما قبله؛ وكان أبوالحسن بنى صدر وهو رئيس لإيران بعد ثوره الشعب الإيرانى ضد الشاه وتم عزله لأن جيش إيران هزم على يد العراق؛ ما تسبب فى دمار اقتصاد إيران واحتكار نظام الحرس الثورى وولاية الفقيه.. أبوالحسن بنى صدر كتب أن فترة حكم الحشاشين تركت انطباعات وتعليمات لمن بعدهم لا يمكن أن يتخلى أى حاكم لأن هذه التعليمات أو الاملاءات تنقذ الكثير من المسئولين مهما كانت الأزمات.

وغير إيران كثير من الدول استعانت بنموذج الحشاشين؛ سواء بأسلوب مباشر أو مستتر. على أى حال أسلوب الحشاشين سواء كان مرفوضا أو مقبولا من البعض إلا أنه صار شكلا من أشكال الحكم والسلطة.

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