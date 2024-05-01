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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بيراميدز يعلن تشكيله لمواجهة انبي في الدوري

فريق بيراميدز
فريق بيراميدز

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة انبي في إطار لقاءات بطولة الدوري الممتاز.

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الإصابات تبعد ثلاثي بيراميدز عن مواجهة إنبي

ويحل بيراميدز ضيفا على انبي في السابعة من مساء الأربعاء على استاد بتروسبورت في إطار الجولة ٢٠ من بطولة الدوري.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - أسامة جلال - محمود مرعي - محمد الشيبي

خط الوسط: مصطفى فتحي - وليد الكرتي - مهند لاشين - بلاتي توريه - محمد رضا بوبو

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - أحمد فتحي - محمود صابر - يوسف أسامة - أحمد توفيق - محمود دونجا - دودو الجباس - مروان حمدي - إبراهيم عادل

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