الإصابات تبعد ثلاثي بيراميدز عن مواجهة إنبي

يفتقد فريق نادي بيراميدز لعدد كبير من اللاعبين قبل مواجهة انبي المرتقبة في الدوري، بسبب الإصابة والإيقاف.

ويحل بيراميدز ضيفا على انبي في السابعة من مساء الأربعاء على استاد بتروسبورت في إطار الجولة ٢٠ من بطولة الدوري.

ويفتقد الفريق لجهود الثلاثي رمضان صبحي وكريم حافظ وفخري لاكاي عن المباراة بسبب الإيقاف، حيث حصل الأول على طرد مباشر فيما حصل الثنائي الآخر على بطاقة صفراء ثالثة خلال لقاء البنك الأهلي الأخير.

كما يفتقد الفريق لجهود ثلاثة لاعبين آخرين بسبب الإصابة وهم:

محمود زلاكة والذي يعاني من مزق في عضلة السمانة ويتم تجيزه حاليا مع الجهاز الطبي.

علي جبر ويعاني من آلام في منطقة الحوض منذ فترة ويتم تجهيزه ببرنامج تأهيلي مكثف.

إسلام عيسى ويعاني من خلع في الإصبع الأكبر بالقدم اليسرى، وحصل على راحة لحين التعافي وبدء برنامج التأهيل.