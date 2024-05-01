مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية خلال تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، منخفضاً 49.26 نقطة ليقفل عند مستوى 12345.65 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5.9 مليارات ريال.

الأسهم السعودية

وبلغت كمية الأسهم المتداولة لسوق الأسهم السعودية- 258 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 110 شركات ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 106 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات الأسهم السعودية : صناعة الورق، وسلامة، وثمار، والعقارية، وتشب الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات: الباحة، وجدوى ريت السعودية، وسلوشنز، وعذيب للاتصالات، والعربية الأكثر انخفاضاً في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.57% و7.14%.

فيما كانت أسهم شركات الأسهم السعودية : أمريكانا، والصناعة الكهربائية، وشمس، وأرامكو السعودية، وثمار هي الأكثر نشاطاً بالكمية, كما كانت أسهم شركات: الراجحي، وأرامكو السعودية، والإنماء، وعذيب للاتصالات، وثمار هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، مرتفعاً 25.93 نقطة، ليقفل عند مستوى 26362.21 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 27 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.

مؤشر الأسهم القطرية يغلق منخفضًا بنسبة 0.19 %

الأسهم القطرية

أغلق مؤشر الأسهم القطرية ، في ختام جلسة تداولاته، اليوم الأربعاء، منخفضًا بـ 18.12 نقطة، أي بنسبة 0.19 % ، ليصل إلى مستوى 9 آلاف و708.89 نقاط.

وشهدت الجلسة، تداول 168 مليونًا و323 ألفًا و310 أسهم، بقيمة 477 مليونًا و658 ألفًا و107.408 ريالات ، نتيجة تنفيذ 15 ألفًا و231 صفقة في جميع القطاعات.

وصعدت في الجلسة أسهم 20 شركة، بينما انخفضت أسعار 28 شركة أخرى، فيما حافظت ثلاث شركات على أسعار إغلاقها السابق.

وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول، 564 مليارًا و702 مليون و329 ألفًا و255.980 ريالًا، مقابل 565 مليارًا و597 مليونًا و771 ألفًا و703.640 ريالات في الجلسة السابقة.

مؤشر الأسهم فى مسقط يغلق على انخفاض

الأسهم فى مسقط

أغلق مؤشر الأسهم فى مسقط "30" خلال تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، عند مستوى 4767.23 نقطة منخفضًا 17 نقطة وبنسبة 0.36 % مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4784.23 نقطة.

وبلغت قيمة التداول فى أسواق الأسهم نحو مليونين و364 ألفًا و456 ريالًا عُمانيًّا منخفضة بنسبة 65.1 بالمئة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 6 ملايين و771 ألفًا و161 ريالًا عُمانيًّا.

وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية ارتفعت بنسبة 0.056 % عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب 24.33 مليار ريال عُماني.