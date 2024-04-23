بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع اليوم الثلاثاء

سجلت مؤشرات البورصة الكويتية،ارتفاعًا بشكل جماعي في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 23-4-2024، ليغق مؤشر السوق العام على ارتفاع بنحو 2.79 نقطة ليبلغ عند مستوى 7074.70 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.04 %.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 7ر177 مليون سهم عبر 17906 صفقات نقدية بقيمة 7ر53 مليون دينار كويتي (نحو 7ر163 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيس 51ر13 نقطة ليبلغ مستوى 31ر5930 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 23ر0% من خلال تداول 4ر67 مليون سهم عبر 5602 صفقة نقدية بقيمة 5ر9 ملايين دينار كويتي (نحو 9ر28 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 09ر0 نقطة ليبلغ مستوى 77ر7719 نقطة من خلال تداول 3ر110 ملايين سهم عبر 12304 صفقات بقيمة 11ر44 مليون دينار كويتي (نحو 5ر134 مليون دولار).

وفي موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيس 50) 66ر0 نقطة ليبلغ مستوى 40ر5779 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 01ر0 % من خلال تداول 9ر47 مليون سهم عبر 3143 صفقة نقدية بقيمة 8ر5 ملايين دينار كويتي (نحو 6ر17 مليون دولار).

البورصة المصرية

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 3.7 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 86 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.818 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 4.86% ليغلق عند مستوى 26777 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 4.94% ليغلق عند مستوى 32626 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 4.87% ليغلق عند مستوى 114470 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 5.06% ليغلق عند مستوى 6213 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 5.03% ليغلق عند مستوى 8817 نقطة.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 4.86% ليغلق عند مستوى 26777 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 4.94% ليغلق عند مستوى 32626 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 4.87% ليغلق عند مستوى 114470 نقطة.