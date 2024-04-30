بورصة الكويت تغلق تعاملاتها اليوم على ارتفاع

سجلت مؤشرات بورصة الكويت، ارتفاعًا بشكل جماعي في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 30-4-2024، ليغلق مؤشرها العام مرتفعًا بنحو 8.16 نقاط ليبلغ عند مستوى 7051.05 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.12 %.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 6ر226 مليون سهم عبر 15269 صفقة نقدية بقيمة 2ر52 مليون دينار كويتي.

وارتفع مؤشر السوق الرئيس 76ر6 نقاط ليبلغ مستوى 77ر5919 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 11ر0 % من خلال تداول 9ر101 مليون سهم عبر 5943 صفقة نقدية بقيمة 9ر11 مليون دينار كويتي.

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 92ر8 نقاط ليبلغ مستوى 50ر7691 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 12ر0 % من خلال تداول 7ر124 مليون سهم عبر 9326 صفقة بقيمة 3ر40 مليون دينار كويتي.

في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيس 50) 47ر16 نقطة ليبلغ مستوى 08ر5755 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 29ر0 % من خلال تداول 3ر75 مليون سهم عبر 3900 صفقة نقدية بقيمة 2ر9 ملايين دينار كويتي.

أغلقت أسواق الأسهم الكويتية تعاملاتها أمس على ارتفاع مؤشرها العام 80ر20 نقطة ليبلغ مستوى 89ر7042 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 30ر0 % .

وخلال الجلسة تداول 4ر216 مليون سهم عبر 15213 صفقة نقدية بقيمة 15ر55 مليون دينار (نحو 2ر168 مليون دولار), فيما انخفض مؤشر السوق الرئيسي 5ر6 نقاط ليبلغ مستوى 01ر5913 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 11ر0 في المئة من خلال تداول 7ر73 مليون سهم عبر 4523 صفقة نقدية بقيمة 7ر7 ملايين دينار (نحو 4ر23 مليون دولار).

البورصة المصرية

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 22 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: سيتي للتحاليل الطبية، والعبوات الطبية، وديجتيايز للاستثمار والتقنية، وأم بي للهندسة، وبي أي جي للتجارة والاستثمار، ويوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي، وممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، والعربية للخزف-سيراميكا ريماس، ومينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، والقلعة للاستثمارات المالية.

كما تم إيقاف تداول أسهم: مجموعة طلعت مصطفى القابضة، والمالية والصناعية المصرية، والاستثمار العقاري العربي-اليكو، والمصرية لنظم التعليم الحديثة، والأهلي للتنمية والاستثمار، ومصر للألومنيوم، واودن للاستثمارات المالية، والمصرية الدولية للصناعات الدوائية-ايبيكو، والألومنيوم العربية، وزهراء المعادي للاستثمار والتعمير، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، ومصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر.