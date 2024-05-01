محافظ جنوب سيناء يتابع أعمال تطوير البوابة الإلكترونية

تابع اللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء، اليوم الاربعاء، أعمال تطوير البوابة الإلكترونية ومركز الازمات بديوان عام المحافظة بطور سيناء، بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء أحمد الاسكندراني سكرتير عام المحافظة، واللواء محمد شعير السكرتير المساعد، ومبروك الغمرينى رئيس مدينة طور سيناء، وعددا من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وقال محافظ جنوب سيناء، إنه حريص على استكمال أعمال التطوير بمبنى الديوان العام، حفاظا على الممتلكات العامة، وإظهار المبنى بالشكل الحضاري اللائق به، واكد على اهمية متابعة الاحداث المحلية والعالمية والاهتمان باعمال الترجمة الإخبارية ،كما وجة بانشاء استديو بمقر البوابة لاستكمال مهامها الإعلامية المنوطه بها .

وأوضح ان أعمال التطوير تضمنت، البوابة الإلكترونية، و قاعة اللواء عادل كساب، كما وجه المحافظ بتطوير ورفع كفاءة الشاشات الكبرى بميادين مدينة طور سيناء.

وفي سياق أخر - ترأس اللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء، جلسة المجلس التنفيذي رقم " 3" التي عقدت بقاعة اجتماعات الديوان العام بشرم الشيخ، بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء احمد الاسكندراني، السكرتير العام، والقيادات التنفيذية، ورؤساء المدن ومديري المديريات الخدمية.

في بداية الجلسة صدق محافظ جنوب سيناء، علي محضر الجلسة السابقة، وشدد المحافظ علي المتابعة التامة لكافة القرارات والمشروعات الجارية وتذليل اية عقبات قد تعيق التنفيذ.

كما تابع المحافظ الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي سيتم افتتاحها بمدن المحافظة خلال الاحتفال بذكرى 30 يونيو، وتم خلال الجلسة عرض مقترح المتخللات الواقعة بتقسيم المزاد بهضبة أم السيد بمدينة شرم الشيخ عن طريق المزاد العلني وعرض الشروط والضوابط.

وتم خلال الجلسة الموافقة علي تعديل تخصيص الأرض والمبنى المستغل كمدرسة ثانوية تجارية بمدينة أبورديس ليكون لصالح مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء بدلا من الوحدة المحلية لمدينة أبورديس.

وأيضا عرض موضوعات خاصة بقرية رأس النقب بمدينة طابا منها رفع كفاءة خزان المياه، إنشاء 60 بيت بدوي، وإنشاء وحدة شئون اجتماعية، ورفع كفاءة العيادة الصحية، وإنشاء ملعب متعدد وغرف خلع ملابس علي غرار مدينة راس سدر، ورفع كفاءة دار المناسبات، ورفع كفاءة المسجد وفرشه بالسجاد.