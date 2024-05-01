محافظ أسوان يتابع حصاد القمح بقرية الحكمة بمشروع وادى النقرة

قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالمتابعة الميدانية لموسم الحصاد داخل الأراضى المنزرعة بمحصول القمح بقرية الحكمة بمشروع وادى النقرة بمركز نصر النوبة بواقع 5 أفدنة ، وأثناء لقاءه مع المزارعين برفقه اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد، والمهندسة أمانى بدر مدير مديرية الزارعة ، والمهندس حمدى الكاشف مدير منطقة مصر العليا للصندوق الدولى للتنمية الزراعية منظمة الإيفاد " سيل " ، ومحمد عبد العزيز رئيس المدينة ، فضلاً عن القيادات التنفيذية بالمحافظة ، والقيادات الشعبية والأهلية من المزارعين.

وأكد اللواء أشرف عطية على أن الدولة المصرية تسخر كافة إمكانياتها الهادفة لتعريف المزارعين وتوعيتهم بالمزايا العديدة التى سيحصلون عليها فى حالة إلتزامهم بتسليم كافة كميات القمح ، وخاصة بعد زيادة سعر إستلام الأردب لهذا العام وفقاً لقرار الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بتحديد السعر بمبلغ 2000 جنيه نقاوة 23.5 ، و 1950 جنيه نقاوه 23 ، و 1900 جنيه نقاوة 22.5 ، موضحاً بأن المواقع التخزينية على مستوى المحافظة تقوم بإستلام الكميات الموردة حيث تم توريد 102 ألف طن من إجمالى المستهدف بواقع 366 ألف طن وذلك بعد أن تم مضاعفة المساحات المنزرعة بمحصول القمح إلى 305 فدان لهذا العام، وأختتم محافظ أسوان جولته التفقدية بتوزيع عقود التمليك الإبتدائية لـ 8 قطع من الأراضى لصغار المزارعين بقرى مشروع وادى النقرة، كما حرص المحافظ على الإستماع لمطالب المواطنين، مكلفاً المسئولين بسرعة وضع الحلول الجذرية لها وفقاً للإمكانيات المتاحة.