سعر الدينار الكويتي بالبنوك اليوم الأربعاء 1-5-2024

ننشر سعر الدينار الكويتى أمام الجنيه المصري بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء 1-5-2024، بالبنوك المصرية، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 154.69 جنيه للشراء و155.72 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 151.01 جنيه للشراء و155.95 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى

155.19 جنيه للشراء.

155.56 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

154.69 جنيه للشراء.

155.72 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

155.54 جنيه للشراء.

155.88 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

151.01 جنيه للشراء.

155.95 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib

151.08 جنيه للشراء.

155.81 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى قناة السويس

155.16 جنيه للشراء.

155.65 جنيه للبيع.

وانخفض الين إلى أدنى مستوى منذ ثارت شكوك حول تدخل محتمل من السلطات اليابانية يوم الإثنين إذ اختبر المتعاملون مدى تصميم وزارة المالية على التدخل.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة مقابل سلة من ستة عملات رئيسية، 0.066 بالمئة إلى 106.370 بعد أن اقترب في وقت سابق من مستوى 106.51 الذي سيكون الأعلى منذ الأول من نوفمبر.

وتراجعت أحجام التداول حول العالم إلى حد ما بسبب عطلة عيد العمال.

وتراجع اليورو هامشيا إلى 1.0623 دولار، بعد انخفاضه 0.52 بالمئة في اليوم السابق عندما دفعت البيانات الأميركية الدولار إلى الارتفاع. وأظهرت بيانات أمس الثلاثاء أن نمو تكاليف العمالة الأميركية تسارع في الربع الأول من العام، إذ زاد مؤشر تكلفة العمالة 1.2 بالمئة، أي أكثر من واحدا بالمئة التي توقعها اقتصاديون.

وتسببت سلسلة من البيانات الأقوى من المتوقع في كبح المستثمرين لتوقعاتهم لخفض المركزي الأميركي لأسعار الفائدة هذا العام. وتوقع المتعاملون اليوم الأربعاء تخفيضات بمقدار 29 نقطة أساس فقط بحلول ديسمبر، بانخفاض من توقعات في بداية العام بخفض أكثر من 170 نقطة أساس.

ومن المتوقع أن يبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة عند 5.25 بالمئة إلى 5.5 بالمئة دون تغيير، ومن المقرر أن يعلن قراره في الثانية ظهرا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1800 بتوقيت غرينتش) اليوم الأربعاء، لكن التركيز سينصب على تعليقات رئيس المجلس جيروم باول على البيانات الصادرة حديثا.