أسعار العملات مقابل الجنيه بالبنوك اليوم الأربعاء 1-5-2024

ننشر أسعار العملات الأجنبية والعربية، أمام الجنيه المصرية مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء 1-5-2024، ليسجل سعره بالبنك الأهلي المصرى، حيث سجل سعر الدولار 47.85 جنيه للشراء، و47.95 جنيه للبيع، وسعر اليورو سجل 51.15 جنيه للشراء، و51.41 جنيه للبيع.

ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتي جاءت كالتالي:”. سعر الدولار اليوم

47.85 جنيه للشراء.

47.95 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم51.15 جنيه للشراء.

51.41 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

59.93 جنيه للشراء.

60.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

12.75 جنيه للشراء.

12.78 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

154.77 جنيه للشراء.

155.80 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

13.03 جنيه للشراء.

13.05 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري

12.14 جنيه للشراء.

13.15 جنيه للبيع.

انخفض الين مقابل الدولار، الثلاثاء، متخليا عن بعض مكاسبه الكبيرة التي حققها أمس نتيجة لتدخل محتمل من السلطات اليابانية.

وتراجعت العملة اليابانية 0.40 بالمئة إلى 157.00 للدولار، لكنها ابتعدت عن أدنى مستوى لها في 34 عاما عند 160.245 الذي سجلته أمس الإثنين عندما قال متعاملون إن طوكيو تدخلت في شراء الين مما أدى إلى انتعاش ملفت للنظر.

ولم تؤكد السلطات اليابانية أنها تدخلت في سوق العملات لدعم الين، لكن الأسواق لا تزال في حالة تأهب شديد للتدخل قبل قرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي هذا الأسبوع. ولن تصدر البيانات الرسمية التي من شأنها أن تكشف ما إذا كان التدخل قد حدث بالفعل حتى أواخر مايو.

ولا يزال الين عند مستوى أدنى مما كان عليه قبل إعلان قرار السياسة النقدية لبنك اليابان الأسبوع الماضي. كما عانى الين من أكبر انخفاض شهري له منذ يناير.

وفي حين أن توقيت أي رفع محتمل لأسعار الفائدة اليابانية لا يزال غامضا، إلا أن المتعاملين يواصلون تقليص رهاناتهم على تخفيض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة هذا العام وسط بيانات اقتصادية أميركية كانت قوية أكثر من المتوقع واستمرار التضخم.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، تتوقع الأسواق بنسبة 44 بالمئة خفض أسعار الفائدة الأميركية في سبتمبر.

وارتفع مؤشر الدولار 0.16 بالمئة ليصل إلى 105.69 نقطة مقابل سلة من ست عملات رئيسية قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بعد تراجعه 0.25 بالمئة في الجلسة الماضية.